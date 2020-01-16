大灣區GBA新聞：內地國際課程僧多粥少 學校不愁生源

21世紀教育研究院院長熊丙奇對本報說，國家規範民辦教育發展，限制整體規模，本意是要提升公立教育質素，但必定影響家長的選擇，而民辦學校在此情况下更要發揮所長，提供差異化的課程。他認為內地標準與國際課程彼此並不矛盾，它們的核心內容相差不遠，尤其是科學、數學、閱讀，內地學生參與國際競賽往往取得高分，民辦學校可以在完成國家義務教育課程後，加入自己的特色。

港校校監：國內教育內捲 國際課程需求大

「國內的基礎教育很強，我們沒必要去做重複勞動，所以要做國際項目」，徐莉稱，雖然國際教育市場競爭激烈，但相比起龐大的內地教育需求，仍是僧多粥少。她分析，因為國內教育「捲」（內捲，指內部競爭）得太狠，想走國際路線的學生和家長相當多，曾有意報讀廣酒漢鼎的學生不僅來自大灣區，還有全國多個省份，「高品質的國際課程學校只要能開，肯定是不愁生源的」。

指內地學生學術根基較港生紮實

學生質素方面，徐莉稱香港和內地學生各有千秋，他們既然都選擇讀國際課程，大多目標一致，都想升讀世界知名大學，有更好發展。相比而言，香港本地學童英文根基較好、國際視野相對更開闊，來自內地大城市的學生英文還可以，其他地方的則相對較弱，但中文、數學、科學的學術根基比香港孩子更紮實。她還稱，內地學生心懷大志的更多，「比如讀書出來做什麼，內地學生真的會想到家國天下，理想主義色彩更濃，香港孩子就想到找份好工作、有份好薪水、買樓上車」。

在內地辦學20多年的孔美琪則目睹了一代家長的轉變。「過去的家長對學校質疑很大」，她表示，現時深圳的學生家長有很多專業人士，包括有「海歸」，當中不少從事科技業，「我們很多家長是華為、騰訊員工，他們年輕、思維開放，願意嘗試新的教學模式、亦對子女教育更加投入」。她笑稱，700萬人口的香港有26間IBDP學校，深圳2000萬人卻沒有78間IB學校，雖然僧多粥少，但她寄語家長也不用擔心太過，「只要按需要來選擇就可以了」。