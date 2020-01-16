大灣區GBA新聞：民辦教育政策收緊 港校北擴遇掣肘 校舍教材受監管 有校長堅持辦校

明報記者 林迎

「今年深圳新開的民辦（學校）只有我們一間。」深圳麗林維多利亞學校總校長孔美琪稱，該校位於南山區，靠近前海，今年9月開校，現有百餘名學生。孔美琪亦是香港滬江維多利亞學校的創辦人，自1998年起分別到上海、杭州、蘇州、深圳等地開設幼稚園，「之前有家長送子女來讀（幼稚園），就自然會問『有沒有小學』？我只能答，開到的時候告訴你。」

「當時我可以選做港人子弟學校、國際學校，但我的理想是做民辦學校。」孔美琪解釋，按內地政策，「港人子弟學校」屬國際學校分類，只可招收境外學生，即港澳台或外籍，「民辦學校可以收港人，但港人子弟學校不能收內地生。如果全校都是香港細路，他們好像從來都沒融入到國內，體會完全不同」。

不做港人子弟校 校長：盼民辦校助港生融入

2021年5月，中央《關於規範民辦義務教育發展的意見》收緊民辦教育政策，規定義務教育階段（小一至中三）民辦學生佔比不得超過5%，原則上不再審批新的義務教育民辦學校；政策還規定公立資源不得參與民辦教育，包括土地、校舍、師資等。孔美琪指出，創校最難一關是找合適校址，首先土地、校舍要屬私有，更要有足夠戶外場地，她曾想在上海開校，但受限於政策而最終未能辦成。

不准用境外教材 課程須符國家要求

此外，課程亦要符合國家要求及上報教育部門備案。根據2021年9月頒布的《民辦教育促進法實施條例》，提供義務教育的民辦學校可以基於國家課程標準自主開設特色課程、實施教學創新，但不得使用境外教材。

「我想做國際化的融合課程。」孔美琪說，現時麗林維多利亞學校的課程既有IB理念，又符合國家課程標準，「雖然這條路可能難走，但對教育人來說這就是挑戰，要做更多研發。」她指出，國家標準不斷改革，今年4月頒布的新標準提倡學生跨學科學習、解決問題，與IB的理念更加接近，課程融合亦更容易。而民辦高中可以使用國際課程和教材，不過孔稱現時麗林維多利亞學校未有高中，將來若有機會將開設IBDP，並考慮引進DSE。

漢鼎書院改辦職業教育 設AL課程

香港漢鼎書院創校校監徐莉則找到另一條路，與位於東莞的廣東酒店管理職業技術學院合作創立廣酒漢鼎學院，提供劍橋課程（IGCSE、A-level）。「算是一種『特許』，」徐莉說，國家對民辦學校限制多，但對職業教育網開一面，「我們向東莞市教育局申請作為職業教育的國際合作試點，最終獲得批准。如果單獨申請辦學許可證，肯定一時半會拿不下來」。

廣酒漢鼎原定今年9月開學，但由於疫情封關，招生、招聘都遇到困難，項目被迫擱置，「香港的老師沒法過去，很多海外的老師也來不了」。按原定設想，廣酒漢鼎計劃招收15歲至20歲學生，國籍與戶籍不限，開設4個年級，IGCSE和A-level各兩個。既招收初中畢業考試之後想讀國際課程的初中畢業生，亦可讓高考失利的學生有機會「轉跑道」。學生要經過面試、筆試，根據學術水平、英文能力決定在哪個年級就讀，所以同一年級學生可能有3至5歲的年齡差距。

校監：疫下項目遭擱置 盼通關後重啓招生

徐莉2014年在港創辦漢鼎書院，校舍一直租用工廈，想擴大招生規模卻苦於「土地問題」，因特區政府基本上不會將政府用地撥給私立學校。「香港沒有條件能充分展現我們的辦學理念」。徐莉說，她最初擴展至大灣區的目標，是想辦一間全寄宿學校，「因為我們希望孩子除了學術能力，還能發展生活自理能力、朋輩交際、社區服務能力。」徐莉盼望通關後可到內地各大城市路演，重啟招生，「劍橋已經接受了我們的課程申請，一旦批准，應該是國內第一家職業教育院校提供的IGCSE和A-level」。