創科展今開 1：10太空站掛會場 虛擬探火星近距看月壤 徐立之：盼鼓勵青年投身科研

「創科博覽2022」的47項內地科研項目涵蓋航天、陸地、深海、智能及生物科技五大領域，其中19件為實物展品，包括「飛天」艙外航天服、49毫克月球土壤樣本、2022年冬奧會及冬殘奧會火炬「飛揚」等，另有多件模型。現場又設多個「AR/VR體驗裝置」（虛擬實境／擴充實境），可感受火星漫步、探月工程等；另有沉浸式裝置以270度的LED屏幕，模擬乘搭深海潛水器下潛環境。

展覽亦設「香港特區成立25周年科研成果」專區，由7名本港大學科學家組成評審委員會，在50多項被提名的科研項目中揀選25項展出，涵蓋「醫療和健康科學」、「通訊和自動化」、「材料科學和微電子」等五大範疇，當中包括由港大科研團隊研發、可耐受於高電位腐蝕的不鏽鋼材料；由應科院研發、獲2020年度國家科學技術進步獎「一等獎」的創新三維集成電路技術。現場將有300多名學生義工任導賞員。

倡與大灣區增科研合作

徐：共享成果毋須「由零開始」

徐立之昨日在商台《政好星期天》表示，香港要發展為國際科技創新中心，應與大灣區城市加強合作，而科研發展亦不一定「每項均由零起進行」，可以基於彼此的科研成果，再作進一步發展。他又說，以往本港不少研究只在本地進行，五六年前起香港與內地建立了不少國家級聯合實驗室，「但大家做的方法都不是很相近，有很多地方需要溝通」。他認為本港國家級科研項目「仍然算少」，希望本港有更多基礎研究「達至國家級」。