港聞

港聞二

創科展今開 1：10太空站掛會場 虛擬探火星近距看月壤 徐立之：盼鼓勵青年投身科研

【明報專訊】因新冠疫情等原因停辦3年的「創科博覽」，今日起一連11天在灣仔會展舉行，市民可免費入場。今次展覽共展出47項內地科研項目，部分首次在本港展出，包括中國首架火星車「祝融號」的1：1模型、中國太空站的1：10模型等；展覽另包括由本港大專院校等研發的25項科研項目。香港科學院創院院長、「創科博覽2022」顧問團召集人徐立之昨日表示，期望展覽鼓勵更多年輕人對科學及數學產生興趣，將來投身科研發展。

「創科博覽2022」的47項內地科研項目涵蓋航天、陸地、深海、智能及生物科技五大領域，其中19件為實物展品，包括「飛天」艙外航天服、49毫克月球土壤樣本、2022年冬奧會及冬殘奧會火炬「飛揚」等，另有多件模型。現場又設多個「AR/VR體驗裝置」（虛擬實境／擴充實境），可感受火星漫步、探月工程等；另有沉浸式裝置以270度的LED屏幕，模擬乘搭深海潛水器下潛環境。

展覽亦設「香港特區成立25周年科研成果」專區，由7名本港大學科學家組成評審委員會，在50多項被提名的科研項目中揀選25項展出，涵蓋「醫療和健康科學」、「通訊和自動化」、「材料科學和微電子」等五大範疇，當中包括由港大科研團隊研發、可耐受於高電位腐蝕的不鏽鋼材料；由應科院研發、獲2020年度國家科學技術進步獎「一等獎」的創新三維集成電路技術。現場將有300多名學生義工任導賞員。

倡與大灣區增科研合作

徐：共享成果毋須「由零開始」

徐立之昨日在商台《政好星期天》表示，香港要發展為國際科技創新中心，應與大灣區城市加強合作，而科研發展亦不一定「每項均由零起進行」，可以基於彼此的科研成果，再作進一步發展。他又說，以往本港不少研究只在本地進行，五六年前起香港與內地建立了不少國家級聯合實驗室，「但大家做的方法都不是很相近，有很多地方需要溝通」。他認為本港國家級科研項目「仍然算少」，希望本港有更多基礎研究「達至國家級」。

相關字詞﹕創科博覽2022

上 / 下一篇新聞

疑不堪照顧壓力 七旬父母涉殺親女 死者患長期病不良於行 單位檢鐵槌血衣
疑不堪照顧壓力 七旬父母涉殺親女 死者患長期病不良於行 單位檢鐵槌血衣
社協：同類案增 需識別高危戶
社協：同類案增 需識別高危戶
美譴責黎案判刑不公不義 外交公署斥罔顧是非曲直
美譴責黎案判刑不公不義 外交公署斥罔顧是非曲直
屯門「壽星仔」命案再拘4男
屯門「壽星仔」命案再拘4男
旅業復蘇起步 東瀛遊：「留人」最重要 「不是一逆境就叫員工走」 生意今復疫前三成
旅業復蘇起步 東瀛遊：「留人」最重要 「不是一逆境就叫員工走」 生意今復疫前三成
客量曾減九成 沖繩老店3年不裁員不關門
客量曾減九成 沖繩老店3年不裁員不關門
沖繩觀光會議局：直航未來每日一班 首里城待修續迎客
沖繩觀光會議局：直航未來每日一班 首里城待修續迎客
出院指引放寬 家居毋須獨立房廁 初感染者隔離要求未變 孔繁毅：港有條件視新冠一般病毒
出院指引放寬 家居毋須獨立房廁 初感染者隔離要求未變 孔繁毅：港有條件視新冠一般病毒
內地推新十條 被問港掃安心理據 李家超：與醫衛局商討 全面檢視
內地推新十條 被問港掃安心理據 李家超：與醫衛局商討 全面檢視
跨境貨車准點對點內地上落貨 須48小時陰性證明
跨境貨車准點對點內地上落貨 須48小時陰性證明
港鐵月內甩門甩卡 林世雄憂結構性問題
港鐵月內甩門甩卡 林世雄憂結構性問題
大灣區GBA新聞：民辦教育政策收緊 港校北擴遇掣肘 校舍教材受監管 有校長堅持辦校
大灣區GBA新聞：民辦教育政策收緊 港校北擴遇掣肘 校舍教材受監管 有校長堅持辦校
大灣區GBA新聞：內地國際課程僧多粥少 學校不愁生源
大灣區GBA新聞：內地國際課程僧多粥少 學校不愁生源
大灣區GBA新聞：國際課程仍重國民教育 培養學生家國情
大灣區GBA新聞：國際課程仍重國民教育 培養學生家國情
港產微霧潔齒器 快速潔齒主攻安老院
港產微霧潔齒器 快速潔齒主攻安老院
伙港大牙醫學院研發 經費500萬
伙港大牙醫學院研發 經費500萬
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】推介《關於跑步，我說的其實是……》 村上唔拉筋 李慧詩話唔夠Pro
【Emily】推介《關於跑步，我說的其實是……》 村上唔拉筋 李慧詩話唔夠Pro
【Emily】住宅擬申唔起車位減挖掘 衙前圍村保育公園爭2030啟用
【Emily】住宅擬申唔起車位減挖掘 衙前圍村保育公園爭2030啟用
【Emily】推輪椅者中環去上環 江玉歡體會「障礙賽」之苦
【Emily】推輪椅者中環去上環 江玉歡體會「障礙賽」之苦
【Emily】英法大戰馬克龍贏牙骱戰 辛偉誠服輸
【Emily】英法大戰馬克龍贏牙骱戰 辛偉誠服輸
【Emily】唱好港前景 工程師學會去英國吸畢業生
【Emily】唱好港前景 工程師學會去英國吸畢業生
【Emily】不點名回應張議員 中大：畢業禮有升旗
【Emily】不點名回應張議員 中大：畢業禮有升旗