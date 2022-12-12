港聞

港聞二

港鐵月內甩門甩卡 林世雄憂結構性問題

【明報專訊】港鐵在一個月內接連發生「甩門」及近乎「甩卡」事故，運輸及物流局長林世雄表示不能接受。他認同港鐵全面檢視是否有結構性問題，但擔心新舊系統的維修系統不能兼容，認為確保鐵路安全，港鐵「責無旁貸」；強調「安全、服務到位，港鐵一定要有適當的資源投放落去，兩者無得取捨、退讓」。

港鐵短期內接連發生嚴重事故，林世雄昨在無綫電視節目《講清講楚》表示「不能接受，會嚴肅了解」。他稱兩次事件看似沒關連，但擔心牽涉結構性問題，以及新舊系統不能兼容，會了解港鐵是否有空間做得更好，政府會密切監察。

回應會否介入調查

稱機電署有需要會建議

被問到政府會否主動介入調查，林世雄稱機電署作為把關部門，過往一直有審核港鐵的維修程序，並會將審核報告轉交予港鐵，若有需要會向港鐵提出建議。

對於有指港鐵事故頻生或涉及維修人手不足，林認為確保鐵路安全，港鐵「責無旁貸」；又稱港鐵要投放資源，做到安全及服務到位，兩者無得取捨、退讓。

有信心通過三隧新收費方案

另外，政府就三隧分流提出的調整收費方案，即「633（紅隧及東隧私家車收費加至30元，西隧減至60元）方案」，林世雄認為擬議收費水平合適，可平衡交通需求和駕駛習慣。至於明年實施首階段調整收費，未有同時引入「不同時段不同收費」，林表示本港受疫情影響，旅遊業、跨境物流未恢復，擔心太早推出「不同時段不同收費」會「斷錯症」，無法判斷真正高峰期，但他認為1年後檢討及推行「不同時段不同收費」的安排可以微調，「未必一定等一年」才檢討收費方案成效。

林世雄又稱，有信心立法會會通過擬議新收費方案，因為議會同意「不同時段不同收費」的最終目標，相信不會如上屆政府提出的方案不獲支持。

相關字詞﹕三隧分流 港鐵事故

上 / 下一篇新聞

疑不堪照顧壓力 七旬父母涉殺親女 死者患長期病不良於行 單位檢鐵槌血衣
疑不堪照顧壓力 七旬父母涉殺親女 死者患長期病不良於行 單位檢鐵槌血衣
社協：同類案增 需識別高危戶
社協：同類案增 需識別高危戶
美譴責黎案判刑不公不義 外交公署斥罔顧是非曲直
美譴責黎案判刑不公不義 外交公署斥罔顧是非曲直
屯門「壽星仔」命案再拘4男
屯門「壽星仔」命案再拘4男
旅業復蘇起步 東瀛遊：「留人」最重要 「不是一逆境就叫員工走」 生意今復疫前三成
旅業復蘇起步 東瀛遊：「留人」最重要 「不是一逆境就叫員工走」 生意今復疫前三成
客量曾減九成 沖繩老店3年不裁員不關門
客量曾減九成 沖繩老店3年不裁員不關門
沖繩觀光會議局：直航未來每日一班 首里城待修續迎客
沖繩觀光會議局：直航未來每日一班 首里城待修續迎客
出院指引放寬 家居毋須獨立房廁 初感染者隔離要求未變 孔繁毅：港有條件視新冠一般病毒
出院指引放寬 家居毋須獨立房廁 初感染者隔離要求未變 孔繁毅：港有條件視新冠一般病毒
內地推新十條 被問港掃安心理據 李家超：與醫衛局商討 全面檢視
內地推新十條 被問港掃安心理據 李家超：與醫衛局商討 全面檢視
跨境貨車准點對點內地上落貨 須48小時陰性證明
跨境貨車准點對點內地上落貨 須48小時陰性證明
創科展今開 1：10太空站掛會場 虛擬探火星近距看月壤 徐立之：盼鼓勵青年投身科研
創科展今開 1：10太空站掛會場 虛擬探火星近距看月壤 徐立之：盼鼓勵青年投身科研
大灣區GBA新聞：民辦教育政策收緊 港校北擴遇掣肘 校舍教材受監管 有校長堅持辦校
大灣區GBA新聞：民辦教育政策收緊 港校北擴遇掣肘 校舍教材受監管 有校長堅持辦校
大灣區GBA新聞：內地國際課程僧多粥少 學校不愁生源
大灣區GBA新聞：內地國際課程僧多粥少 學校不愁生源
大灣區GBA新聞：國際課程仍重國民教育 培養學生家國情
大灣區GBA新聞：國際課程仍重國民教育 培養學生家國情
港產微霧潔齒器 快速潔齒主攻安老院
港產微霧潔齒器 快速潔齒主攻安老院
伙港大牙醫學院研發 經費500萬
伙港大牙醫學院研發 經費500萬
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】推介《關於跑步，我說的其實是……》 村上唔拉筋 李慧詩話唔夠Pro
【Emily】推介《關於跑步，我說的其實是……》 村上唔拉筋 李慧詩話唔夠Pro
【Emily】住宅擬申唔起車位減挖掘 衙前圍村保育公園爭2030啟用
【Emily】住宅擬申唔起車位減挖掘 衙前圍村保育公園爭2030啟用
【Emily】推輪椅者中環去上環 江玉歡體會「障礙賽」之苦
【Emily】推輪椅者中環去上環 江玉歡體會「障礙賽」之苦
【Emily】英法大戰馬克龍贏牙骱戰 辛偉誠服輸
【Emily】英法大戰馬克龍贏牙骱戰 辛偉誠服輸
【Emily】唱好港前景 工程師學會去英國吸畢業生
【Emily】唱好港前景 工程師學會去英國吸畢業生
【Emily】不點名回應張議員 中大：畢業禮有升旗
【Emily】不點名回應張議員 中大：畢業禮有升旗