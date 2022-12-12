港鐵月內甩門甩卡 林世雄憂結構性問題

港鐵短期內接連發生嚴重事故，林世雄昨在無綫電視節目《講清講楚》表示「不能接受，會嚴肅了解」。他稱兩次事件看似沒關連，但擔心牽涉結構性問題，以及新舊系統不能兼容，會了解港鐵是否有空間做得更好，政府會密切監察。

回應會否介入調查

稱機電署有需要會建議

被問到政府會否主動介入調查，林世雄稱機電署作為把關部門，過往一直有審核港鐵的維修程序，並會將審核報告轉交予港鐵，若有需要會向港鐵提出建議。

對於有指港鐵事故頻生或涉及維修人手不足，林認為確保鐵路安全，港鐵「責無旁貸」；又稱港鐵要投放資源，做到安全及服務到位，兩者無得取捨、退讓。

有信心通過三隧新收費方案

另外，政府就三隧分流提出的調整收費方案，即「633（紅隧及東隧私家車收費加至30元，西隧減至60元）方案」，林世雄認為擬議收費水平合適，可平衡交通需求和駕駛習慣。至於明年實施首階段調整收費，未有同時引入「不同時段不同收費」，林表示本港受疫情影響，旅遊業、跨境物流未恢復，擔心太早推出「不同時段不同收費」會「斷錯症」，無法判斷真正高峰期，但他認為1年後檢討及推行「不同時段不同收費」的安排可以微調，「未必一定等一年」才檢討收費方案成效。

林世雄又稱，有信心立法會會通過擬議新收費方案，因為議會同意「不同時段不同收費」的最終目標，相信不會如上屆政府提出的方案不獲支持。