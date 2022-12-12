港聞

港聞二

跨境貨車准點對點內地上落貨 須48小時陰性證明

【明報專訊】政府昨日宣布，本港跨境貨車今日零時起可恢復「點對點」到內地上落貨，安排不設限額，但須預約申報，取代現時本港跨境貨車要在深圳與內地貨車接駁的措施。香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉表示，恢復「點對點」安排後，每個貨櫃運輸成本可以由現時6000至7000元逐步降至4000元，預計運輸時間較目前可快一倍以上。

因應內地防疫要求，今年3月起本港跨境貨車暫停點對點到內地上落貨，須駛至深圳改由內地貨車接駁運貨。政府公布跨境貨車今日起恢復點對點安排，可直接駛到內地目的地上落貨。貨車司機須憑「粵康碼」48小時內核酸檢測陰性證明，以及在香港口岸快測陰性，才可進入內地。深圳市政府口岸辦公室亦公布有關安排，司機在內地全程閉環管理，倘檢測陽性8日內不能進入內地。

不少司機轉行 需時聯絡復工

蔣志偉稱，目前內地貨物經陸路運抵香港的時間可長達20小時，預計恢復「點對點」安排後可縮短到5至6小時。他稱現時跨境運輸幾乎停擺，不少司機已轉行，業界需時聯絡司機復工，但由於年底是貨運淡季，相信對運力影響不大。他稱，過去實施「點對點」每日有2.4萬架次貨車到內地，措施停後每日僅8000架次貨車往深圳接駁運貨，預料要到明年3至4月，運力才能完全回復至之前水平。

議員盼再放寬司機檢測安排

自由黨航運交通界議員易志明歡迎新安排，他稱現時食物、廁紙等日用品以至家俬，部分已改經水路運送，預計恢復點對點安排後可改由陸路抵港，運輸時間及成本均會減少。他又期望當局進一步放寬司機跨境的檢測安排，減少至3日一檢，最理想則是全面取消。

（新冠疫情）

相關字詞﹕新冠疫情 李家超 跨境貨車

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