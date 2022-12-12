內地推新十條 被問港掃安心理據 李家超：與醫衛局商討 全面檢視

本港昨新公布14,918宗新冠陽性個案，其中14,233宗屬本地感染。醫管局公布多24名新冠病人離世，年齡介乎72至96歲，其中6人來自院舍。

檢討涵蓋哪些政策 醫衛局：無補充

李家超昨出席活動後被問維持要求使用安心出行的理據，他稱本港各項防疫措施是針對實際情况並按風險制定，包括安心出行，並稱目前防疫限制已所剩無幾。他稱已與醫衛局商討，在現時疫情「新情况」下全面檢視有何防疫政策可調整。本報昨向醫衛局查詢有關檢討將涵蓋哪些防疫措施，及預期何時向特首提交報告，醫衛局回覆稱暫無補充。

通關方面，被問到與內地或於農曆新年前免檢疫通關，李家超稱已不時與內地商討，本港會全面配合內地「新十條」措施，令有關措施達至預期效果，並稱本港要務實進行通關工作，探討有何空間按部就班減少通關限制，首要工作是商討增加入境內地名額。

盧寵茂昨早出席另一活動時，亦被問到要求市民掃描安心出行的意義，他稱該程式曾經非常重要，最初推出時是用作個案追蹤等，當局會繼續監察安心出行運作情况，適時調整。不過他指安心出行是「好的程式」，角色會隨疫情發展改變，作用亦會提升，日後若有新變異病毒株或其他新發傳染病，安心出行會有幫助，故當局會繼續保留。

至於本港出現止痛退燒藥搶購潮，盧寵茂稱政府會確保有關藥物供應，醫管局亦有足夠存量應付需要，呼籲市民毋須存放太多退燒藥，亦毋須「過度反應」買太多藥物，造成「擠兌」。

（新冠疫情）