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美譴責黎案判刑不公不義 外交公署斥罔顧是非曲直

【明報專訊】中國外交部駐港特派員公署發言人昨發稿稱，強烈不滿和堅決反對美國國務院就黎智英案的評論，斥罔顧是非曲直、說三道四、惡意詆譭香港人權法治狀况，敦促認清形勢，停止包庇和美化違法犯罪分子。特區政府亦發稿強烈譴責，形容是對香港司法制度政治干預、惡意抹黑，嚴正敦促美方停止干預香港特區的審判獨立和內部事務。

英外委會：黎應獲聲援

壹傳媒集團創辦人黎智英和前行政總監黃偉強租用將軍澳工業邨處所違契案前日判刑，黎判監5年9個月，黃則囚1年9個月。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在Twitter稱，美國譴責黎案的不公判刑，認為判刑既不公義亦不公平，再次呼籲中方尊重言論自由，包括香港的新聞自由。美國部分參議員亦發表評論，認為黎被判刑是侵犯人權，呼籲立即釋放。英國下議院外交委員會主席凱恩斯（Alicia Kearns）則表示，黎智英是英國公民，應得到英國政府聲援，並稱香港的海外法官需要回應一些嚴肅問題。

中國外交部駐港特派員公署發言人回應稱，黎智英欺詐案事實依據充分、程序完全合法、判決依法公開，特區法院依法審判正當合法合理，天經地義、無可指摘、不容置喙。發言人稱，一宗普通刑事案，美方因涉及個別違法犯罪的反中亂港分子就急不可耐地跳出來，給中國政府和特區政府扣上一頂「不尊重新聞自由」的帽子橫加指摘。

特區政府發言人強調，案件被告充分行使其辯護權，由擁有獨立審判權的法庭在公開聆訊後基於事實和證據判刑，判刑理據亦已在公開判刑理由書中詳細解釋；發言人引述判辭指，案件性質是一宗簡單的欺詐案件，不應扣上任何政治帽子，與新聞和言論自由無關。發言人提及《基本法》第85條訂明，香港法院獨立審判，不受任何干涉，批評美國為達政治利益，公然干預法庭公正審訊案件，嚴重破壞法治精神，違反國際標準及國際法，更歪理成群，只暴露其霸凌野蠻，失信於人。

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