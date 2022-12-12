疑不堪照顧壓力 七旬父母涉殺親女 死者患長期病不良於行 單位檢鐵槌血衣

警方昨凌晨1時許接獲女子報案，稱女兒在慈樂邨樂信樓寓所受傷昏迷。救護員到場發現47歲姓余女子頭頸受傷，昏迷倒卧客廳，送廣華醫院搶救，延至凌晨2時32分傷重不治。警方封鎖現場調查，案件列謀殺，拘捕與死者同住的雙親，兩人被黑布蒙頭帶上警車，其中涉案母親步行緩慢需用拐杖。據悉，74歲姓梁母親為家庭主婦，78歲父親則為退休人士。

據了解，余姓女死者患長期病逾5年，行動不便，平日需父母照顧。她為家中孻女，有一兄一姊，兄長已遷出。事發時胞姊外出，只有余女與父母在家，3人均無精神病紀錄，家庭亦沒尋求社工跟進，案件不排除與照顧壓力有關。據悉，余女患有「腸道轉位異常」及抑鬱。

鄰居料留院治理數年沒見出入

「今年見父推輪椅帶她回家」

有鄰居表示，涉事家庭20多年前於大廈剛落成已入住，稱一家人斯文有禮「好好人」。曾聽說死者患腸道病，相信在醫院治理，已數年沒見她出入，惟今年見到余父推着輪椅帶她回家。另有街坊稱，該對年長夫婦出入均有打招呼，婦人持拐杖，其夫亦曾推着坐輪椅的妻子外出，近期較少見她出入單位。

黃大仙警區助理指揮官（刑事）劉嘉豪警司表示，警員發現死者房間、洗手間及客廳等位置均遺下血迹，現場未見明顯打鬥痕迹。據初步檢驗，女子頸、右額有明顯傷痕，相信由硬物襲擊所致，稍後將驗屍確定死因。探員在單位檢走一批證物，包括染血毛巾、鐵槌、電話及衣物等，案件交黃大仙警區重案組第一隊跟進，事件動機仍有待調查。

香港大學臨牀醫學院內科學系講座教授袁孟峰表示，腸道轉位異常多在嬰幼兒時期發現，屬腸道發展問題，「啲腸發展得唔正」令小腸、十二指腸等位置被壓。情况較輕會肚痛、肚脹、嘔吐等，情况嚴重則可致命。血管為人體輸送養分，腸道血管被擠壓會令腸道得不到營養壞死，腸壞死可引致敗血病等問題，「細菌入血，影響其他器官」。

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