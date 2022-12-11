倘實施國安法時理解不清 張國鈞：釋法對法制最健康

張國鈞接受有線電視節目《有理有得傾》訪問時說，黎智英案已進入審訊階段，不便評論太多，但希望可盡快處理釋法問題。

4國安案不設陪審團 張：不代表沒公平審訊

至今最少有黎智英案、支聯會案等4宗高院審理的國安法案件不設陪審團，張國鈞說是考慮到涉外因素、陪審團安危。問到不設陪審團會否成為常規，他估計要視乎社會發展，設不設陪審團「不代表這宗案件沒公平審訊」。他說，案件若不設陪審團，會由3名法官「三司會審」，確保被告得到公平審訊權利；又說區域法院或裁判法院處理刑事案時，都是由一名法官或裁判官審理，但從來沒有人質疑有否任何不公平。

律政司反對黎智英聘用英國御用大律師Tim Owen作代表，上訴至終審法院但敗訴，判辭指律政司太遲提出新觀點。張國鈞稱，做律師永遠覺得可以做得更好，但處理案件的過程是會有新發展和新問題，最重要遇到問題時，有否辦法找到妥善處理方法。