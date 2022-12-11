警察福利基金捐款跌86% 反修例以來首次收支轉虧

總收入跌83% 健康活動支出增777%

警察福利基金由5項帳目組成，其中在「一般儲備金」帳目，2021/22年度總收入約2371萬元，與2020/21年度約1.36億元相比，下跌約82.6%。在「一般儲備金」中，最大收入增幅來自「僱用警察服務費用」，較上個年度增加212%，即增加58萬元；另外以「健康生活策略活動」錄得最大支出增幅，較上個年度增加逾777%，即增加424萬元。至於「發給陷入困境的警務／文職人員補助金」和「擔任特殊職務警務人員茶點費用」則錄得較大支出跌幅，分別減少507萬元及762萬元，跌幅分別是74%和71%。

另外，用作向個別在囚者提供補助金等的「在囚人士教育信託基金」，截至今年3月31日，基金累積款項約1564萬元，較上個財政年度約1698萬元，下跌約7.9%。報告書提及去年4月初至今年3月底收到約10萬元捐款，與上個財政年度捐款收益相若。另外，基金管理委員會於去年4月20日、8月18日和12月20日的會議上，通過約121萬元撥款，為324名申請者支付外間考試及課程費用。