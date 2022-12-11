工會3年增59% 何啟明：證港結社權利自由受保障

他稱職工會登記局實行「以風險為本的執法策略」，包括主動監察和蒐集情報、進行法定巡查，以及要求職工會就涉嫌違規活動提交資料和回應等。

經費作其他政治用途屬違例

何啟明昨代確診新冠的勞福局長孫玉菡，出席職工會登記局舉辦的國安法研討會。

他說，工會或會關注國安法會否令工會運作或發展受到不必要限制，惟香港居民在《基本法》、《香港人權法案條例》及國際勞工公約下，享有組織和參加工會的權利和自由，然而結社自由和組織權利並非絕對，並可因國家安全、公共安全、公共秩序或保障他人權利和自由，以法律加以限制。

何又說，職工會的主要宗旨是規管僱主與僱員之間、僱員與僱員之間、僱主與僱主之間的關係，「只要大家回到及秉持這個初心，職工會的活動便自然符合職工會條例」。他稱工會的經費在符合相關規定下可用於立法會或區議會選舉，但若工會參與的政治活動與其宗旨無關，或運用經費於其他政治用途，則會違反條例。他舉例，若有人以職工會名義刊印、發布、分發、展示或複製與會員職業權益無關及煽動性質的刊物、呼籲其他國家制裁香港、鼓動市民「無差別」反對政府等，登記局定必嚴肅跟進，若情况嚴重，則不排除取消有關工會的登記。

昨日有210名按《職工會條例》登記職工會的理事、職員及會員參與研討會，講者包括基本法委員會副主任譚惠珠，以及身兼工聯會理事長的立法會議員黃國。