旺角大廈平台大火 濃煙冲天 百人疏散一送院 住客：常有丟煙蒂

昨早11時許，警方接獲多人報案，指通菜街2Q號鴻輝大廈一樓平台起火，一度傳出爆炸聲。居於一樓的61歲梁姓先生報案稱，聽到有物件從高處墜下的聲音，其後起火。網上片段所見，涉事平台事發時火勢猛烈，瞬間變成火海，滾滾黑煙席捲半空，其間有男子手抱幼兒慌忙逃生。

8人一度待救 一人吸濃煙不適

署理助理消防區長（九龍西）黃琪表示，消防接報後約3分鐘到場，共派出84名消防員及救護員，動用4條喉及兩隊煙帽隊灌救，火場面積12米乘8米，大火持續超過一小時，至中午12時54分大致被救熄。消防共接獲5宗求助，8人在大廈不同位置待救，其中一名41歲男子疑吸入濃煙不適，由救護車送往廣華醫院治理，另有92人自行疏散，起火原因仍在調查。火警期間，警方一度封鎖通菜街及登打士街部分路段，鄰近地舖暫停營業。

大量雜物焚毁 多單位被波及

警方表示起火位置堆放大量雜物，至於有否涉及違例建築，將交由相關部門跟進。居於一樓單位4年多的梁先生說，平台約4000平方呎，幾伙人共用，搬入前已擺放大量桌椅、紙箱、舊電器等，自己未曾將物件移走。他說每次步出平台都發現有大量廁紙及煙蒂，故在屬自己範圍的平台頂部加建簷篷，以便清理。他憶述事發時曾在房間聽到巨響，及後見簷篷起火，於是協助救火。他估計火警因有人亂丟煙蒂所致，又稱過往曾多次投訴。

火警過後，平台所有物件被燒焦，簷篷支架燒至變形，地面遺下帆布、衣服等雜物。現場所見，濃煙導致20層樓高的大廈外牆被熏黑，火勢其間亦波及樓上數層單位，3樓至7樓有單位外冷氣機及玻璃窗被嚴重焚毁。