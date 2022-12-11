漁署珊瑚礁普查：白化珊瑚大致恢復健康

署方6月起展開為期5個月的珊瑚礁普查，涵蓋33個香港東部水域最多珊瑚成長的地方，北至東平洲，南至果洲群島。各個普查地點錄得的珊瑚覆蓋範圍由8.8%至74.3%，有15個地點錄得逾50%的珊瑚覆蓋率，其中5個地點位於海岸公園，當中以橋嘴洲北的珊瑚覆蓋率最高，達74.3%。

署方稱今年夏季在13個普查地點錄得珊瑚白化現象，但隨着11月海水水溫下降，大部分有關地點珊瑚已大致恢復健康。署方會繼續與本地專家合作，密切監察珊瑚恢復進度。

色素平均指數稍遜去年

珊瑚顏色愈深表示健康狀况愈佳。參加普查的潛水隊亦在19個評估地點進行「珊瑚檢視」，透過特定的珊瑚健康監察表找出珊瑚色素濃度，評估珊瑚健康。漁護署稱本年珊瑚色素平均指數為4.06，與去年4.15相若，遠高於一般為3的平均值，顯示整體珊瑚健康良好。

該次普查又錄得全數20個指定指標物種，當中以眉魚、石斑、蝴蝶魚、海膽、海參及寶貝螺最常見，漁護署稱大部分地點所錄得的物種數目都很多。署方又稱所有普查地點均無破壞性捕魚作業痕迹，但在9個地點發現有棄置漁網，影響輕微，將安排承辦商清理。

明報記者

（城市保育）