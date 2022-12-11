甯漢豪：精簡發展程序不削立會監督功能

稱反對應早提 不會待撥款時

甯漢豪昨在港台《星期六問責》後會見傳媒稱，精簡法定程序包括在立法會批准工程撥款前，若行政會議授權下可開展收地補償。她稱坊間有意見擔心立法會會否變成橡皮圖章，收地是「霸王硬上弓」，她不同意，認為立法會反對聲音不會待撥款階段才出現，相信議員在那階段較關心設施是否足夠、配套和人口遷入時間是否配合得好、如何處理受影響者等。

甯漢豪於節目以大型土地開發項目為例，早在研究階段已要申請撥款，「如果立法會覺得該方向絕不值得研究、去做……已可行使權力去阻撓」。至於收地補償，她說當局每年均在財委會交代整筆撥款預算，議員亦有權叫停，認為精簡程序絕對不會削弱立法會監督和行使權力的功能。

公眾申述減 「限時發言非新事」

此外，修例建議城規會公眾申述由3輪變成一輪，外界擔心收窄公眾表達意見機會，甯漢豪說亦有意見認為公聽會若有上千人、上萬人出席或很冗長，故已平衡；又說限制出席者發言時間非新鮮事，冀在「提速、提效」同時將公眾珍視的「公眾參與」放合適位置。

立法會發展事務委員會本月19日將討論交椅洲人工島填海項目，甯漢豪稱研究仍未完成，但希望向公眾交代填海範圍、土地用途、交通幹道和鐵路走線。3年前政府曾公布「明日大嶼」填海及基建成本初步估算達6240億元，甯漢豪說，政府會分析項目經濟效益，由於2025年才到立法會申請撥款，同年後期才填海，「現在做很準繩的工程估算的確是言之尚早」。