料將藍探路者眾 林世雄憂將軍澳擠塞 今通車派員指示使用者 倘壅塞或封路

多部門密切監察交通情况

林世雄昨於網誌稱，相關部門已就通車做好準備和應變計劃，運輸署於通車初期會啟動緊急事故交通協調中心，連同土木工程拓展署、警方及公共交通營運商等密切監察交通情况，確保道路交通情况及公共交通服務運作正常。

警單車隊將執法宣傳

除了車輛，林亦預計今日會有不少市民到跨灣連接路踩單車，他稱將軍澳區內多處已加設方向標誌指示踏單車者及行人往返跨灣連接路，警方單車巡邏隊亦會不時於區內進行交通執法行動或宣傳道路安全。

運輸署稱，新路開通初期，新路段及鄰近地區的交通部分時段可能會較繁忙，提醒駕駛者留意現場指示牌，駛近新增的迴旋處、交通燈控制路口和匯合點時減慢車速並保持禮讓。

政府昨為將藍公路舉行通車儀式，特首李家超昨主持儀式時致辭形容，兩項基建落成體現多個特色，提升市民幸福感，其中一大特色為「便民利民、慳錢又慳時間」，通車後將軍澳隧道豁免收費，日後來往日出康城及觀塘市中心的行車時間亦料可節省最多20分鐘，「住喺將軍澳嘅市民可以遲啲出門口、早啲返到屋企，多啲時間陪屋企人」。

李又提到，將藍隧道兩度因疫情停工，進度受影響，但工程團隊齊心合力發揮團隊精神，靈活調整工序及大膽優化施工方案，認為基建亦體現了「團隊合作、靈活應變」特色。

李家超讚跨灣橋設計「無得頂」

李家超昨出席儀式時亦即場參觀將藍隧道及跨灣連接路，其間聽取土拓署長方學誠講解設計，多次大讚跨灣大橋設計「無得頂」，稱很喜歡橋上兩個向外傾斜、呈現出代表無限「∞」數學符號的橋拱設計，又形容大橋設計窩心，可邊觀賞風景行車及踏單車，笑言「呢度（大橋）可能撮合好多婚姻，一行咗無得走，一路拍拖落去」。