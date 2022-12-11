官：引申其他暴動屬較嚴重 辯方求情稱被告屬從犯

被告依次為陳俊邦（23歲，現年，下同）、陳頌欣（19歲）、郭添明（22歲）、羅健洋（18歲）、李日朗（23歲）及袁太林（23歲），案發時各人年齡介乎15至20歲。李及袁分別是理大專上學院及高級文憑課程學生，其餘4人並非理大學生。

被告不爭議「最嚴重暴動」

冀法庭考慮角色並有悔意

代表陳俊邦的大律師蘇俊文表示，陳俊邦父親因患病，僅餘一成視力，無法工作，陳的胞姊曾腦中風，不時頭痛，故陳需要定時陪伴家人覆診。另陳於2020年擔任非緊急救護員，曾參與抗疫工作，但因本案被辭退，現為救生員及兼職蔬菜店職員。辯方又呈上一宗理大外圍暴動案例，惟區院暫委法官黃士翔質疑，理大暴動引申其他暴動，案情較嚴重，辯方稱「不得不說有呢個說法」，冀法庭考慮被告的角色及悔意等。

代表郭添明的大律師表示，他是爺爺嫲嫲的唯一照顧者，須供養家人；另不爭議本案是「其中一宗嚴重，甚至最嚴重」的暴動案，帶來漣漪效應，引申其他暴動事件，但重申沒有證據顯示他曾作出實際暴力行為。

此外，陳頌欣、羅健洋的教導所報告正面，羅現時停學，冀服刑完畢後盡快完成學士學位。至於代表李日朗的大律師關文渭稱案發至今3年，並非指控控方延誤，而是希望法庭考慮李在候審期間嘗試更生；其求情信亦展示悔意，「未來無法照顧父母，報答養育之恩，我萬分內疚」。

代表袁太林的大律師吳珞珩稱，袁因本案失去工作，收入減半，已面對其他懲罰。袁案發時守法意識薄弱，但現時社會氛圍不同，他重犯機會極低，並明白本案的嚴重性。

（反修例風暴）