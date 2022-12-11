控方提維修費3億 理大內暴動押後判刑 判罪後控方再交證人口供 辯方爭議後刪去金額

控方：金額不影響判刑

控方甫開庭稱，本月初向法庭呈交的證人口供，提及理大的損毁情况及維修費用，惟辯方就金額提出爭議。控方庭上澄清，無意亦不需要被告賠償，強調金額不影響判刑，且法官作為事實裁斷者，可就理大暴動的破壞使用司法認知。

區院暫委法官黃士翔關注，辯方一致反對內容，便須傳召證人，擇日聆訊。控方隨即表示，本案有不少證據呈現理大被破壞的情况，故毋須傳召證人。

黃官遂下令休庭供控辯雙方商討。據悉，該口供為理大設施及可持續校園總監的供辭，他提及11月17至27日的理大暴動，總維修費用高達3億元。控辯雙方終達成共識，控方同意刪去維修費用的金額，辯方亦不反對修訂口供呈堂。

翻查資料，2019年反修例各大院校均有不同程度損毁。其中城市大學修復開支及各種損失涉逾億元；中文大學則預料復修費用約7000萬元，維修或重置75輛校方車輛涉3000萬元，緊急復修校園所需的款項將由大學承擔。港鐵亦曾表示，大學站受嚴重破壞，有關車站設施復修及更換費用約5億元。

事隔逾年律政上訴提訊

中大暴動罪脫者已離港

此外，在中大及理大的警民衝突中，多人被捕及控以暴動等罪，中大的「二號橋」亦涉兩宗暴動案，9名被告中兩人罪脫，惟律政司不服裁決提出上訴，相隔逾一年後上月在區院提訊，據悉涉案的中大生陳起行已離港。

【案件編號：DCCC191、192、195、197、199、202/21】

明報記者

（反修例風暴）