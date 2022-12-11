重申不能以傳統公屋相比 何永賢：較矮簡約公屋造價相若過渡房

爭短時間完工 須一筆過撥款

何永賢昨出席商台節目《政經星期六》時稱，興建簡約公屋需快，故採用有別於一般工務工程的方法。她解釋，若沿用以往興建傳統公屋的做法，至少需4至5年時間，並會影響居於惡劣環境的孩童生活，同時影響他們對社會的看法；至於居住劏房的長者或要等到80多歲才能上傳統公屋。她補充，由於傳統公屋與簡約公屋建造時間不一，不能將兩者造價直接比較。

有質疑「幫發展商完善配套」

何：社會需凝聚力解決問題

談及目前部分簡約公屋用地屬私人土地，坊間質疑政府「幫發展商完善配套」，何稱本港社會需凝聚力，以解決民生問題，而且地塊周邊配套屬政府設施，不會浪費，即使日後土地價值因此上升，當局亦會在補地價時考慮相關因素。

何又說，政府主導簡約公屋項目，以組裝合成方式興建，未來將在標書中要求承建商日後拆卸時，研究在另一地盤重新組裝，同時在部分交通配套欠完善的選址中，要求加設交通配套的條款。

她表示，目前可用作興建公營房屋的土地已進入不同階段的規劃和興建工程，因此簡約公屋的用地日後未必用作興建傳統公屋，惟部分簡約公屋的地塊或可使用超過5年。