至少5年無住宅項目直接申環境許可證

根據環評條例，申請人可從兩種途徑獲得環境許可證，包括為擬議工程做環評以申領環境許可證；或從一份已獲批准的環評報告中，充分評估擬議工程項目的環境影響，而當中資料及定論與擬議工程項目相關及有效，申請人即可向環保署直接申領環境許可證。

本報翻查環保署「批准直接申請環境許可證所提交的工程項目簡介」，發現由2018年至今，環保署均未有接獲住宅工程項目直接申請環境許可證，5年來直接申請許可證的常見項目包括污水泵房、天然山坡山泥傾瀉風險緩減工程及斜坡加固或鞏固工程等，另外亦包括漁護署動物管理及動物福利綜合大樓、搬遷工務中央試驗所大樓的岩洞發展等。

環團：住宅一般先做環評

直接申證多涉小型工程

長春社公共事務經理吳希文表示，住宅項目直接申請環境許可證的情况非常少有，按其經驗，較多涉及小型工程，例如郊野公園斜坡維修工程及渠道改善工程等，因涉及工程範圍相對較細及內容較簡單。