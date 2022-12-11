至少5年無住宅項目直接申環境許可證

【明報專訊】根據《環境影響評估條例》，涉及在后海灣1號或2號緩衝區內興建住宅（不少於2000單位）或康樂發展，均屬條例下的「指定工程項目」，須在動工前取得環境許可證。本報翻查環保署資料，發現至少近5年均未有直接向環保署申領環境許可證的「住宅」項目；而直接申請的主要涉及工務項目，例如斜坡鞏固工程及雨水排放系統改善工程等。有環團形容，申請人以「住宅」項目直接向環保署申請環境許可證的情况非常罕有，一般會先做環評，以取得環境許可證。
根據環評條例，申請人可從兩種途徑獲得環境許可證，包括為擬議工程做環評以申領環境許可證；或從一份已獲批准的環評報告中，充分評估擬議工程項目的環境影響，而當中資料及定論與擬議工程項目相關及有效，申請人即可向環保署直接申領環境許可證。
本報翻查環保署「批准直接申請環境許可證所提交的工程項目簡介」，發現由2018年至今，環保署均未有接獲住宅工程項目直接申請環境許可證，5年來直接申請許可證的常見項目包括污水泵房、天然山坡山泥傾瀉風險緩減工程及斜坡加固或鞏固工程等，另外亦包括漁護署動物管理及動物福利綜合大樓、搬遷工務中央試驗所大樓的岩洞發展等。
環團：住宅一般先做環評
直接申證多涉小型工程
長春社公共事務經理吳希文表示，住宅項目直接申請環境許可證的情况非常少有，按其經驗，較多涉及小型工程，例如郊野公園斜坡維修工程及渠道改善工程等，因涉及工程範圍相對較細及內容較簡單。