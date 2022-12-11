元朗簡約公屋擬用2014年環評 發展規模有別環境有變 環保界：縱合法難服眾

明報記者 區慧盈 馬耀森

元朗上水兩處借私地7年

本報另接獲消息稱，政府將以「2+5」，即2年建築期及5年使用期，向私人發展商借用元朗攸壆路及上水蓮塘尾兩幅地。房屋局回應查詢稱，元朗攸壆路及上水蓮塘尾用地，除約1至2年的建築期外，預期約5年可作簡約公屋之用，並會適時檢視是否再續借。局方稱，目前選定的簡約公屋項目中，元朗攸壆路是唯一須申領環境許可證的項目，並有約一半土地面積位於濕地緩衝區內。

元朗項目近半土地處緩衝區

房屋局又表示，根據《環評條例》，除為擬議工程項目做環評以申領環境許可證外，若申請人能確認工程項目的環境影響在一份已獲批准的環評報告中獲得充分評估，而該報告中的資料及定論仍屬有關，則申請人可向環保署申請直接申領環境許可證。房屋局將為攸壆路項目向環保署提交簡約公屋的工程項目簡介及工程詳細資料，並遵照《環評條例》法定要求。

當年擬供106屋 已發環境許可證

環保署回應稱，元朗攸壆路簡約公屋涉及后海灣1號或2號緩衝區內興建住宅或康樂發展，須在動工前取得環境許可證。署方續稱，上址2014年7月已獲批准的環評報告，當時擬議發展低密度住宅、住客會所和泳池，提供共106間房屋，並已發出環境許可證。本報向該地的發展商新鴻基地產查詢項目發展及環評報告細節，截稿前未獲回覆。

本報翻查上述2014年的環評報告，項目擬議發展範圍與最新簡約公屋項目一致，其中南部地盤擬發展低密度住宅，住客會所和泳池，並提供106間房屋（兩層高住宅蓋於一層地庫停車場之上），而北部地盤則設園景池塘、園景區及一些休閒康樂及相關支援用途。

文志森稱，房屋局若以發展商於2014年的環評申領環境許可證，並沒違反法例，但需證明項目發展沒重大改變。他認為，攸壆路簡約公屋項目將建逾千伙，與當年低密度住宅發展建約百伙房屋差異甚大，對環境有一定負擔，尤其交通及渠務方面，認為局方可考慮重新做環評或更新當年環評報告。

環團：倘遭覆核或因快得慢

長春社公共事務經理吳希文認為，攸壆路簡約公屋項目單位較當年私人住宅發展多，整體佈局如基建等配套或增加，將改變工程研究範圍，難以當年環評報告說服環保署，建議局方按正常程序重新做環評。他估計重新做環評需約1年，因用地位處濕地緩衝區，報告需包含雀鳥研究如冬候鳥等。他認為一旦有市民提出司法覆核，反拖慢建屋時間，建議局方不如「安全一點，重新做過環評報告」。