機員海外返港飛內地 相隔7天縮至3天

【明報專訊】內地近日放寬疫情防控措施，政府指外地返港的機組人員昨起在港逗留3天後，即可飛往內地執勤。國泰航空歡迎調整，至於國泰空中服務員工會日前批評機組人員減少和外站休息時間縮短，不排除罷工，被問及會否影響調整後的人手安排，公司稱保證航班服務運作如常。
國泰航空昨稱收到有關當局通知，原本本地機組人員海外返港後7天，不能執勤飛內地的限制，昨起調整至3天。至於如何分階段增加內地班次，公司未有正面回應。政府發言人昨稱，隨着全球及本地疫情不斷發展，將繼續根據科學為本、精準抗疫、風險可控原則，適時調整機組人員的檢疫安排。
國泰空中服務員工會日前發表公開信，不滿公司的編更制度有如削減員工所獲的工資和津貼。國泰空中服務員工會外務副主席蕭詠恩昨稱，未知放寬防疫會否影響更表，期望公司安排更多外站休息時間；而同事連續多月只是取得即日來回航班，希望情况改善。她稱相關員工仍未收到下月更表，期望公司正視員工在外站休息時間縮短及更表編排混亂問題，若未得到正面回應，任何工業行動仍在考慮之列。
至於公司宣布來年向所有合資格員工加薪3.3%，及派發相當於一個月薪酬的特惠金，蕭詠恩稱很多同事底薪只有9000元，即只加薪約300元，惟明白公司處於復蘇階段，相信同事在加薪方面較體諒；又指在現時薪金低的情况下，希望得到外站津貼彌補。