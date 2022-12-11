機員海外返港飛內地 相隔7天縮至3天

國泰航空昨稱收到有關當局通知，原本本地機組人員海外返港後7天，不能執勤飛內地的限制，昨起調整至3天。至於如何分階段增加內地班次，公司未有正面回應。政府發言人昨稱，隨着全球及本地疫情不斷發展，將繼續根據科學為本、精準抗疫、風險可控原則，適時調整機組人員的檢疫安排。

國泰空中服務員工會日前發表公開信，不滿公司的編更制度有如削減員工所獲的工資和津貼。國泰空中服務員工會外務副主席蕭詠恩昨稱，未知放寬防疫會否影響更表，期望公司安排更多外站休息時間；而同事連續多月只是取得即日來回航班，希望情况改善。她稱相關員工仍未收到下月更表，期望公司正視員工在外站休息時間縮短及更表編排混亂問題，若未得到正面回應，任何工業行動仍在考慮之列。

至於公司宣布來年向所有合資格員工加薪3.3%，及派發相當於一個月薪酬的特惠金，蕭詠恩稱很多同事底薪只有9000元，即只加薪約300元，惟明白公司處於復蘇階段，相信同事在加薪方面較體諒；又指在現時薪金低的情况下，希望得到外站津貼彌補。

（新冠疫情）