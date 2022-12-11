許樹昌：已建防重症屏障 圍封強檢意義不大

病毒未消 未有「免疫屏障」

許樹昌接受內地媒體「澎湃新聞」專訪時表示，根據血清的檢測，估計香港有一半市民曾感染新冠病毒，加上新冠疫苗接種率很高，認為社區已築成「防重症屏障」。他補充，由於暫時未能完全消滅新冠病毒，形容在疫情下未能建立完全不感染的「免疫屏障」，只能建立「防重症屏障」。

放寬防疫須谷針 形容非「躺平」

他指出，本港已容許感染者居家隔離或密切接觸者在家檢疫，形容污水監測或圍封強檢成效不大，建議取消上述措施。他重申，調整防疫措施背後包含推高疫苗接種率等工作，故不應用「躺平」二字形容相關措施。

近日疫情重上逾萬宗水平，許樹昌提醒，陽性個案數字只反映疫情走勢，重症率、使用呼吸機的重症人數、死亡個案才是最重要。他指出，現時只有雙位數患者須用呼吸機，另有約20人入住深切治療部，較第五波初期大幅減少。

重症比例較第五波明顯下降

最新疫情方面，本港昨日新增14,377宗新冠陽性個案，其中13,679宗屬本地個案。醫管局另公布，截至昨日凌晨，合共有74名危殆及98名嚴重新冠陽性病人在公立醫院留醫。本報統計對比過去4周（11月13日至12月10日），以及第五波高峰期其中4周（2月22日至3月21日）的個案重症率，過去4周按周的陽性個案重症比例在0.24%至0.26%，而第五波高峰期則為0.4%至0.83%。

港大微生物系臨牀助理教授薛達指出，在第五波高峰期及隨後反彈期間有大量市民染疫，加上疫苗接種率已大幅上升，形容本港對於預防重症的保護屏障「一直都上升」，因此現時重症率明顯下降，公立醫院亦較高峰期「平靜得多（far calmer）」。

（新冠疫情）