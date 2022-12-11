隨內地調整 新冠病人住普通房條件放寬 梁栢賢：反應慢少少 不解昔日拒納港專家意見

見新冠病房僅一人使用

港學者曾倡入住非負壓房

醫管局前行政總裁梁栢賢認為新指引有助騰空醫院病牀，給予更有需要的新冠病人，惟形容調整速度「慢咗少少」，不解有關部門為何當日未有聽從本港專家意見，認為港府有一定責任。

醫管局前日向員工發出指引，提到在會議後決定調整醫管局內部防控政策，避免出現「不必要的醫療資源擠兌」，調整即時生效。根據文件，局方從四大方面調整指引，包括入院篩查、新冠病人隔離安排、出院指引及院內爆發（見表）。

指引另提到，局方將根據最新疫情發展調整有關院內爆發的定義。據了解，醫管局內部對於相關定義仍未達共識。

其中在原有安排，新冠病人住院須入住一、二線負壓病房，相關病房須悉數接收新冠患者；根據醫管局最新的內部指引，為提升公立醫院的隔離承受力，醫院將採取「多功能隔離模式（versatile isolation mode）」，新冠病人毋須再在負壓病房隔離。

港大微生物系臨牀助理教授薛達曾於8月撰文建議將新冠病人收入非負壓隔離病房，他昨向本報表示，以往須獨立騰空整個病房收治新冠病人，曾見新冠病房只有一名患者，但其他病房非常擠擁，形容做法「unsustainable（不可持續）」。

薛達表示樂見新政策，稱新安排有助騰空更多空間收治不同病人，並建議長遠可仿效公院處理流感病人的方式，如病牀緊張，同一病格可同時收治新冠及非新冠病人，惟留意須妥善加強相關病房的通風情况。

認同放寬出院條件

料不會增社區風險

對於本地專家多月前已提倡相關措施，梁栢賢笑言「香港咁多專家且水平不低」，不解醫管局為何選擇因應衛健委建議調整措施，但補充，局方須與衛生防護中心商議院內控制措施，故認為港府有一定責任。

在新安排下，新冠病人只須合乎臨牀標準就可出院，即使家中沒有獨立洗手間及睡房，亦毋須送往社區隔離設施。梁栢賢認為，醫院病牀的原意為收治有需要的重症患者，認同局方放寬出院指引有助加快病牀流轉；他補充，社區單日已有相當多個案，病人出院後對於社區並不會增加額外風險，加上社區有指定門診等支援輕症患者。

公共醫療醫生協會會長凌霄志表示，放寬出院標準後，醫護毋須有如「查家宅」般詢問病人家居情况，有助減輕前線工作量。他又指，新加坡早前亦毋須再騰空病房收治新冠患者，形容本港採用同一做法「合乎科學精神」。

醫局：檢視疫情數據後決定

醫管局回覆查詢時表示，經檢視疫情的最新發展及科學數據後，決定更新公院應對新冠的感染控制措施，以確保公院有足夠病牀、資源及人手，應對新冠疫情和冬季服務高峰期的額外需求，減低因病牀、資源及人手調動對其他病人和服務的影響。

（新冠疫情）