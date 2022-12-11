藥房稱市民大手寄內地 必理痛缺貨 衛署促廠商確保供應足 專家籲「毋須搶購」

明報記者 廖俊升、區慧盈

本報前日走訪15間藥房，包括兩間屈臣氏、兩間萬寧及11間獨立藥房，其中13間藥房必理痛50粒裝缺貨，另外兩間所有包裝缺貨。有藥房職員表示，近日北京爆疫，當地難購藥，有港人一次過買20、30盒必理痛送回內地，令藥房供應短缺。另外有藥房稱因缺貨而要將盒裝必理痛拆開散賣。

供不應求 有藥房拆散賣

屈臣氏網站顯示，必理痛特效30粒裝、必理痛特快20粒裝、必理痛特強傷風感冒丸24粒裝、必理痛兒童24粒裝缺貨。萬寧網站顯示，必理痛特效50粒裝缺貨。百佳網店顯示，必理痛特效50粒裝、必理痛特強傷風感冒丸24粒裝、必理痛特強傷風感冒丸16粒裝缺貨。

屈臣氏回覆，部分防疫產品及藥物需求增，會與供應商跟進增加產品來貨量；又稱近日必理痛需求上升，為讓更多市民能購買所需產品，屈臣氏前日起對全線必理痛產品（止痛膏貼除外）實施限購，每名顧客單一交易每個貨品類別限購5件，限購措施和時間會因應市埸情况作出調整。惠康及萬寧回覆表示，近日止痛退燒藥及抗疫中成藥需求增加，正監察市場情况加強採購，並加快貨品補給及上架的速度。本報向必理痛藥廠葛蘭素史克查詢供應情况，截稿前沒有回覆。

梁熙：必理痛蓮花清瘟膠囊加價

內地上周公布放寬防控「新十條」，包括容許輕症新冠患者居家隔離，並禁止藥店限售非處方藥。微博近日亦掀起「囤藥」討論，內地官方呼籲民眾勿囤積藥物。身兼民建聯衛生事務發言人的立法會議員梁熙表示，內地疫情再度爆發，加上放寬防控措施，內地市民開始備藥，有港人替內地親友買藥，故令部分藥房缺貨。梁又留意到上周四起有藥房開始加價，有必理痛由30多元加至70多元，蓮花清瘟膠囊亦見加價和缺貨。梁熙說，送藥到內地程序嚴謹，正規藥物如必理痛不能寄往內地，但可能有跨境運輸司機和港人親身帶往內地，加上農曆新年將至，也有更多人會購藥準備帶到內地。梁表示，港府目前有確保市面藥物供應穩定，商家毋須收緊限購措施，市民亦不必搶購。

醫衛局回覆，衞生署已要求有關製藥廠商及批發商，以及有關商會向本地提供足夠供應的撲熱息痛產品。本地製藥廠商及批發商表示，整體而言本地撲熱息痛產品的製造和供應充足。局方表示衞生署及醫院管理局現時已備有充足數量的撲熱息痛，供應居家隔離或到公立醫院求診的市民使用。港九藥房總商會副理事長張德榮表示，藥房的必理痛供應仍充足。

藥劑師：慎防假藥 勿買散裝藥

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，必理痛成分撲熱息痛具止痛退燒作用，而撲熱息痛和同樣有止痛退燒作用的布洛芬，均有其他牌子藥物可取代，本港亦有藥廠製藥，呼籲市民毋須擔心缺貨，不必搶購，勿為此購買散裝藥物和已拆盒藥物，以免購入偽藥。

（新冠疫情）

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