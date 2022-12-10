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2022年12月10日星期六
港聞二
一周新冠141亡 4月以來新高 近四周兩成死者無接種 學者：年過八旬11萬未打針成隱憂
認少用「安心」追蹤 醫衛局：終將取消時機未到
盧：內地只調整「內控」 港「境外地區」仍須守5+3
童樂居職員不認罪 官斥狡辯判囚15月 不接納「合法改錯」抗辯 「恃年長欺負幼童可恥」
8歲童氣體熱水爐冲涼 疑一氧化碳中毒送院
工字鐵砸斃好爸爸 女兒：以後是否無得坐爸爸車
載騙徒的士司機聞對話生疑 報警尾隨破電騙
警冚賭3漢逃捕困天井 兩傷送院
警去年促刪涉違國安7片 Google全留 IT界：至少於當地隱藏以守法
警長超速追犯撞途人 危駕罪脫 不小心駕駛罪成
消防車撞死單車男 控危駕3月審
北九法院活化「司法教育中心」 善導會：冀助反思法制
工展會開鑼 銷售額盼破10億 開場1小時前百人排隊 展商料生意增兩成
李家超千元買仿真花 「梗係支持社企」
蒙面法示威8人否認暴動 少年獲匿名 控方：皆攜示威裝備 兩人被攝運磚
女生藏噴漆士巴拿囚4月 官：無日常用途明顯預謀
立會補選 黃錦輝尚海龍涉未按例呈支持書
疑晨運失足 老翁伏屍礁石
港鐵甩卡 緩衝器脫落觸軌 議員斥「車鈎緊扣」轉視線
政府擬修例電動車須裝聲響警示 指行駛太靜路人不察
迷暈刀刺前男友後自殘 護士認傷人囚4年
涉收下線名牌手袋首飾 友邦保險女高層控受賄
尊子漫畫
【Emily】批中大生訴求「低檔次」 張宇人：應踢畢業禮抗議者出校
【Emily】印章串錯英文 教局信件遭疑假函
【Emily】前廳交流撞大會 議員有意見
【Emily】張炳良出書 論疫下危機管治
【Emily】聽日「聖誕頌歌節」 疫下首度全面實地表演
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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