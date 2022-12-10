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涉收下線名牌手袋首飾 友邦保險女高層控受賄

【明報專訊】廉政公署昨落案起訴友邦保險一名公司高層，她涉嫌收受5名下線保險代理總值36萬港元的名貴手袋及首飾，以協助對方獲客戶投購保單，被控3項代理人接受利益罪名。被告已獲准保釋，下周二（13日）在東區裁判法院應訊。

涉收值36萬財物 助代理促使客戶投保

51歲的被告馬敬，在前年1月獲晉升為友邦保險（國際）有限公司的資深區域總監。案件發生在2018年5月至2019年8月期間，被告身為友邦保險區域總監，負責招攬及監督下線保險代理。她涉嫌從5名下線保險代理，收取兩個價值分別約16萬港元和逾18萬港元的愛馬仕（Hermès）手袋，及1條逾2.3萬港元的寶格麗（Bulgari）頸鏈，協助對方促使客戶向友邦保險投購保單，涉嫌違反《防止賄賂條例》代理人接受利益罪。

廉署表示，友邦保險禁止僱員收受回佣、賄賂或送禮等行為，而相關公司的行為準則規定，僱員必須獲批准才可接受價值逾300美元或約2340港元的禮物。廉署又表示，與保險業界合作編製指引加強業界防貪能力，並將繼續與業界合作，為保險從業員提供誠信培訓，宣傳反貪信息。

友邦保險稱有嚴謹守則 不評論案件

友邦保險昨回覆查詢時稱，案件已進入司法程序，不會評論。公司強調對財務策劃顧問的行為操守有嚴謹守則，如證實有任何違規或違法，將會嚴正處理，包括即時終止其合約。

相關字詞﹕友邦保險 廉政公署

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