涉收下線名牌手袋首飾 友邦保險女高層控受賄

涉收值36萬財物 助代理促使客戶投保

51歲的被告馬敬，在前年1月獲晉升為友邦保險（國際）有限公司的資深區域總監。案件發生在2018年5月至2019年8月期間，被告身為友邦保險區域總監，負責招攬及監督下線保險代理。她涉嫌從5名下線保險代理，收取兩個價值分別約16萬港元和逾18萬港元的愛馬仕（Hermès）手袋，及1條逾2.3萬港元的寶格麗（Bulgari）頸鏈，協助對方促使客戶向友邦保險投購保單，涉嫌違反《防止賄賂條例》代理人接受利益罪。

廉署表示，友邦保險禁止僱員收受回佣、賄賂或送禮等行為，而相關公司的行為準則規定，僱員必須獲批准才可接受價值逾300美元或約2340港元的禮物。廉署又表示，與保險業界合作編製指引加強業界防貪能力，並將繼續與業界合作，為保險從業員提供誠信培訓，宣傳反貪信息。

友邦保險稱有嚴謹守則 不評論案件

友邦保險昨回覆查詢時稱，案件已進入司法程序，不會評論。公司強調對財務策劃顧問的行為操守有嚴謹守則，如證實有任何違規或違法，將會嚴正處理，包括即時終止其合約。