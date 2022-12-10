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迷暈刀刺前男友後自殘 護士認傷人囚4年

【明報專訊】診所女護士去年3月與拍拖7年的同居男友分手，到單位收拾個人物品時，遞上混入安眠藥的檸檬茶予前男友飲用，並以生果刀刺向對方頸部，兩人糾纏時她自捅腹部，須縫49針；女護士早前承認一項有意圖而傷人罪名，還押至昨日於區域法院判刑。暫委法官周燕珠認為被告向前男友落藥，令對方無力反抗，屬加刑因素，強調暴力不能解決問題，判被告囚4年。

檸檬茶混安眠藥 生果刀刺頸

認罪的被告區淑琳（現年27歲），去年3月11日在觀塘協和街合和大廈一單位，意圖使姓歐事主身體受嚴重傷害而非法及意傷害他。周官判刑時引述辯方求情，提及事主須縫9針，而自捅腹部的被告更須縫49針，一度留醫深切治療部。精神科報告顯示被告本應打算在事主飲下安眠藥後，在他身旁自殺，希望事主醒來看到她在身旁死去。惟因當日看到舊愛的新銀包有事主與女同事的合照，感到遭對方背叛，一時衝動傷害事主。

事主代求情 官指或出於愧疚

周官認為兩人關係成熟，雖然沒有註冊結婚，但被告顯然視對方為丈夫，可以理解兩人分手深深傷害了被告。惟被告身為護士，清楚安眠藥的藥效，事主在服藥後嘔吐及暈眩，無力自衛或反抗，屬加刑因素；事主為被告撰求情信，稱案件源於兩人溝通問題。周官認為事主可能出於愧疚寫信，不肯定他是否已原諒被告。

被告刺向事主的頸部，傷勢足以致命，周官形容被告沒被控以更嚴重的罪行「實屬僥倖」，亦不接納被告無預謀犯案，總結判刑須具阻嚇性，申明暴力絕非解決個人紛爭的方法，故以6年為量刑起點，被告認罪獲減刑三分之一至4年監禁。

【案件編號：DCCC 788/21】

相關字詞﹕區域法院 有意圖而傷人罪 護士

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