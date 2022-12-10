港聞

港聞二

政府擬修例電動車須裝聲響警示 指行駛太靜路人不察

【明報專訊】運輸署向立法會提交更新車輛構造要求以改善道路安全的立法建議，提出7項修例，包括要求電動車安裝車輛聲響警示系統，及修訂倒後鏡的法定要求。當局計劃明年上半年向立法會提交建議。香港汽車會會長李耀培認為，修例可保障行人安全，認為當局可研究已推出兩三年的舊車是否適合逐步安裝電子倒後鏡。

倡准LED車燈 放寬遙控泊車

訂電子倒後鏡要求 拉手掣後准播放資料

運輸署表示，電動車運行時較由引擎推動的傳統車寧靜，行人或無法聽聲判斷路况。政府建議修例，規定法例生效1年後製造的車應配備符合國際標準的車輛聲響警示系統，方可在港登記和領牌，違者可被罰款1萬元及監禁6個月。

署方建議訂明倒後鏡及電子後視鏡規格要求，如影像質素、面積和視野範圍，並規定法例生效3年後首次登記車輛須符要求，同時讓電子後視鏡成為傳統倒後鏡的替代品。署方擬放寬安裝視象顯示器限制，當車的停泊制動器（手煞掣）有效啟動時（即車輛已停泊），容許視象顯示器顯示任何資料。

運輸署提出規定裝配可延伸架空結構的已登記車輛必須安裝過高警示系統；容許電動的士、電動私家小巴、電動巴士、電動貨車和電動救援車輛在快速公路上行駛而毋須申領快速公路許可證 ；允許使用LED為車燈，放寬使用遙距控制泊車功能，以及放寬單層巴士最高允許全高度，由3.5米增至4米。

業界：修訂倒後鏡要求有必要

李耀培表示，電動車屬新型車輛，行人未必習慣其安靜特性，加設車輛聲響警示，可助行人留意。他又提到，現時商用貨車卸貨和倒後時會有聲響警示提醒行人，認為修例可清晰列出電動車倒後，以及在街市和行人專用區等人車接觸頻繁地方須發出聲響。

李耀培表示修訂倒後鏡的要求有必要，他說部分車身較高的車輛倒後鏡或有盲點，倒後時司機或未能從倒後鏡看見行人，導致意外發生。他說，現時電子後視鏡已發展至360度視角，可幫助行車起步、轉線和倒後安全。

相關字詞﹕運輸署

上 / 下一篇新聞

一周新冠141亡 4月以來新高 近四周兩成死者無接種 學者：年過八旬11萬未打針成隱憂
一周新冠141亡 4月以來新高 近四周兩成死者無接種 學者：年過八旬11萬未打針成隱憂
認少用「安心」追蹤 醫衛局：終將取消時機未到
認少用「安心」追蹤 醫衛局：終將取消時機未到
盧：內地只調整「內控」 港「境外地區」仍須守5+3
盧：內地只調整「內控」 港「境外地區」仍須守5+3
童樂居職員不認罪 官斥狡辯判囚15月 不接納「合法改錯」抗辯 「恃年長欺負幼童可恥」
童樂居職員不認罪 官斥狡辯判囚15月 不接納「合法改錯」抗辯 「恃年長欺負幼童可恥」
8歲童氣體熱水爐冲涼 疑一氧化碳中毒送院
8歲童氣體熱水爐冲涼 疑一氧化碳中毒送院
工字鐵砸斃好爸爸 女兒：以後是否無得坐爸爸車
工字鐵砸斃好爸爸 女兒：以後是否無得坐爸爸車
載騙徒的士司機聞對話生疑 報警尾隨破電騙
載騙徒的士司機聞對話生疑 報警尾隨破電騙
警冚賭3漢逃捕困天井 兩傷送院
警冚賭3漢逃捕困天井 兩傷送院
警去年促刪涉違國安7片 Google全留 IT界：至少於當地隱藏以守法
警去年促刪涉違國安7片 Google全留 IT界：至少於當地隱藏以守法
警長超速追犯撞途人 危駕罪脫 不小心駕駛罪成
警長超速追犯撞途人 危駕罪脫 不小心駕駛罪成
消防車撞死單車男 控危駕3月審
消防車撞死單車男 控危駕3月審
北九法院活化「司法教育中心」 善導會：冀助反思法制
北九法院活化「司法教育中心」 善導會：冀助反思法制
工展會開鑼 銷售額盼破10億 開場1小時前百人排隊 展商料生意增兩成
工展會開鑼 銷售額盼破10億 開場1小時前百人排隊 展商料生意增兩成
李家超千元買仿真花 「梗係支持社企」
李家超千元買仿真花 「梗係支持社企」
蒙面法示威8人否認暴動 少年獲匿名 控方：皆攜示威裝備 兩人被攝運磚
蒙面法示威8人否認暴動 少年獲匿名 控方：皆攜示威裝備 兩人被攝運磚
女生藏噴漆士巴拿囚4月 官：無日常用途明顯預謀
女生藏噴漆士巴拿囚4月 官：無日常用途明顯預謀
立會補選 黃錦輝尚海龍涉未按例呈支持書
立會補選 黃錦輝尚海龍涉未按例呈支持書
疑晨運失足 老翁伏屍礁石
疑晨運失足 老翁伏屍礁石
港鐵甩卡 緩衝器脫落觸軌 議員斥「車鈎緊扣」轉視線
港鐵甩卡 緩衝器脫落觸軌 議員斥「車鈎緊扣」轉視線
迷暈刀刺前男友後自殘 護士認傷人囚4年
迷暈刀刺前男友後自殘 護士認傷人囚4年
涉收下線名牌手袋首飾 友邦保險女高層控受賄
涉收下線名牌手袋首飾 友邦保險女高層控受賄
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】批中大生訴求「低檔次」 張宇人：應踢畢業禮抗議者出校
【Emily】批中大生訴求「低檔次」 張宇人：應踢畢業禮抗議者出校
【Emily】印章串錯英文 教局信件遭疑假函
【Emily】印章串錯英文 教局信件遭疑假函
【Emily】前廳交流撞大會 議員有意見
【Emily】前廳交流撞大會 議員有意見
【Emily】張炳良出書 論疫下危機管治
【Emily】張炳良出書 論疫下危機管治
【Emily】聽日「聖誕頌歌節」 疫下首度全面實地表演
【Emily】聽日「聖誕頌歌節」 疫下首度全面實地表演