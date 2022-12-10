港鐵甩卡 緩衝器脫落觸軌 議員斥「車鈎緊扣」轉視線

從圖片所見，一列港鐵列車車底有一大型部件脫落觸及路軌，身穿反光衣工作人員在旁檢查。張年生表示，該部件為安裝於列車底部的緩衝器，而緩衝器沉重，不會是現場拆除，故估計非由工作人員取出，而是事故中脫落。

港鐵車務總監李家潤昨於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，涉事兩個車廂的緩衝器鬆開，令兩車廂之間的通道拉長，強調事發時兩卡車廂的通道完整連接，車鈎緊扣，列車無偏離路軌。李表示，供應商團隊已來港調查，調查方向為組件運作情况、物料、在大修組裝的過程和環境因素等，供應商亦已確認現時行駛中的車鈎裝置運作安全。

李家潤昨無回應上次何時大修

李家潤無回應最近一次大維修檢查列車是何時，但指維修會包含緩衝器，稱組件檢測和大維修的安排一直是依供應商指引進行。李又表示，車間通道是讓乘客乘車，亦設有扶手，稱乘客可安心乘車。他表示人手流失面對挑戰，會以不同方法確保各工序有足夠人手，強調會檢討資產管理。

張欣宇比喻二人握手 一人手遭斬斷

「你不會說我們兩人仍緊扣」

曾任港鐵車站經理的張欣宇表示，列車車廂之間由一套連接器接駁，連接器包括車鈎、緩衝器和風琴等多個部件，緩衝器斷開則已符合甩卡的定義；而從圖片所見，緩衝器鬆脫並遭拉扯至變形，如繼續行車將會扯開兩卡車廂。他稱港鐵強調車鈎緊扣的說法是轉移視線，「我跟你握手但我的手被斬斷了，兩手雖還沒鬆開，但你不會說我們兩人仍緊扣」。

張擬立會動議促港鐵公開調查報告

張欣宇又表示，將在立法會鐵路事宜小組會議上提出動議，要求港鐵公開向政府提交的初步調查報告。他指出，以往港鐵會公開事故調查報告，但早前油麻地列車事故及今次懷疑「甩卡」事故，港鐵僅向政府提交報告及發新聞稿，並無公開報告，做法是令公眾知情權倒退，不希望成為常態。他又稱，港鐵須檢視維修體系的人手和資源，將要求港鐵在調查報告中交代前線職員的流失情况和薪金水平。