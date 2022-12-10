港鐵甩卡 緩衝器脫落觸軌 議員斥「車鈎緊扣」轉視線

【明報專訊】日前港鐵將軍澳線一列列車疑「甩卡」，兩卡接駁口故障，港鐵解釋因車鈎緩衝器鬆開。近日網上一張相片顯示列車車底有大型部件脫落。港鐵昨回覆本報查詢時未回應圖中是否涉事列車的緩衝器，僅稱留意到相關圖片，會根據現場蒐集和記錄的資料調查。香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生和立法會議員張欣宇分析圖片，二人均指出有關脫落的部件是列車的緩衝器，脫落情况嚴重，認為如當時未及煞車，很大可能令兩卡車拉開。張欣宇批評港鐵多番強調車鈎緊扣屬轉移視線。
從圖片所見，一列港鐵列車車底有一大型部件脫落觸及路軌，身穿反光衣工作人員在旁檢查。張年生表示，該部件為安裝於列車底部的緩衝器，而緩衝器沉重，不會是現場拆除，故估計非由工作人員取出，而是事故中脫落。
港鐵車務總監李家潤昨於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，涉事兩個車廂的緩衝器鬆開，令兩車廂之間的通道拉長，強調事發時兩卡車廂的通道完整連接，車鈎緊扣，列車無偏離路軌。李表示，供應商團隊已來港調查，調查方向為組件運作情况、物料、在大修組裝的過程和環境因素等，供應商亦已確認現時行駛中的車鈎裝置運作安全。
李家潤昨無回應上次何時大修
李家潤無回應最近一次大維修檢查列車是何時，但指維修會包含緩衝器，稱組件檢測和大維修的安排一直是依供應商指引進行。李又表示，車間通道是讓乘客乘車，亦設有扶手，稱乘客可安心乘車。他表示人手流失面對挑戰，會以不同方法確保各工序有足夠人手，強調會檢討資產管理。
張欣宇比喻二人握手 一人手遭斬斷
「你不會說我們兩人仍緊扣」
曾任港鐵車站經理的張欣宇表示，列車車廂之間由一套連接器接駁，連接器包括車鈎、緩衝器和風琴等多個部件，緩衝器斷開則已符合甩卡的定義；而從圖片所見，緩衝器鬆脫並遭拉扯至變形，如繼續行車將會扯開兩卡車廂。他稱港鐵強調車鈎緊扣的說法是轉移視線，「我跟你握手但我的手被斬斷了，兩手雖還沒鬆開，但你不會說我們兩人仍緊扣」。
張擬立會動議促港鐵公開調查報告
張欣宇又表示，將在立法會鐵路事宜小組會議上提出動議，要求港鐵公開向政府提交的初步調查報告。他指出，以往港鐵會公開事故調查報告，但早前油麻地列車事故及今次懷疑「甩卡」事故，港鐵僅向政府提交報告及發新聞稿，並無公開報告，做法是令公眾知情權倒退，不希望成為常態。他又稱，港鐵須檢視維修體系的人手和資源，將要求港鐵在調查報告中交代前線職員的流失情况和薪金水平。