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立會補選 黃錦輝尚海龍涉未按例呈支持書

【明報專訊】立法會選委會界別補選將於12月18日（周日）舉行，6名候選人爭逐4個議席。有報道稱其中兩名候選人中大工程學院副院長黃錦輝及商湯科技香港公司總經理尚海龍，涉嫌未按規定刊登選舉廣告後在限期內提交有關支持者的支持同意書。本報翻查選舉廣告中央平台發現，黃錦輝補交部分同意書後，仍有多個支持他的團體的支持同意書未上載公開平台，黃的競選團隊回應稱所有支持者均有簽署同意書。選舉事務處回覆查詢稱，會就報道提供的資料適當跟進。

根據《選舉（舞弊及非法行為）條例》，候選人在任何選舉廣告表示獲某人或組織支持前，必須獲書面同意。而根據《選舉管理委員會（選舉程序）（立法會）規例》及《立法會選舉活動指引》，候選人須於選舉廣告發布後一個工作天內向選舉主任提交有關支持同意書或上載網上平台。

補交後仍未呈部分團體簽名 黃團隊：不回應

有報章日前報道，黃錦輝一直未提交任何支持同意書，接受查詢後才補交多份同意書。不過，黃錦輝周日（4日）在社交網站稱獲互聯網專業協會、香港資訊科技聯會等6個團體支持，至昨晚他仍未上載相關團體同意書。被問到是否漏交，黃的競選團隊稱不會回應，強調所有支持者均有簽同意書。

尚海龍未呈女兒同意書 選舉處：法例沒限年齡

尚海龍社交網站曾於上月27日上載兩名女兒為他拉票的宣傳短片，並申報為選舉廣告，至昨晚仍未提交兩名女兒同意書。尚海龍回覆本報查詢稱，女兒尚未成年，需由監護人代簽才有法律效力，認為無必要由他代女兒簽名支持自己。選舉事務處回覆稱，現行法例沒訂明簽署同意書者與候選人的關係及最低年齡限制，若支持者未滿18歲，審慎起見候選人可安排該支持者的家長或監護人在同意書加簽。

3候選人獲對手支持

另外，部分候選人互相簽署支持同意書，其中黃錦輝獲3名對手新民黨何敬康、黃梓謙及尚海龍支持，以及另一候選人民建聯陳永光的選舉代理人柯創盛支持。黃梓謙亦獲黃錦輝、何敬康、尚海龍支持，尚海龍則獲黃梓謙支持。候選人尚有工聯會李廣宇。

相關字詞﹕黃錦輝 尚海龍 立法會補選

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