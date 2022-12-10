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港聞二

女生藏噴漆士巴拿囚4月 官：無日常用途明顯預謀

【明報專訊】2019年10月27日尖沙嘴「追究警暴」集會後，旺角有示威者聚集堵路，多人被捕。5名男女事隔兩年後再被捕，遭控以管有攻擊性武器等罪，其中一名24歲女學生涉保管一罐黑色噴漆及一把六角匙士巴拿，早前承認管有物品意圖損壞財產罪，昨在九龍城裁判法院判刑。裁判官指出，被告攜帶的物品沒有日常用途，明顯有預謀損壞財產，案情嚴重，判監為合適選項，終判囚4個月。

求情稱上進正讀護理系 冀成護士

辯方求情稱，被告陳詠琪（24歲）的報告正面，她亦進修精神科護理系，反映她為人上進。辯方續稱，被告已還押4周，深切反省，希望法庭輕判，讓她參與12月考試。另被告的求情信稱，還押期間仍繼續讀書，望趕及課程進度，冀未來成為護士。

裁判官崔美霞判刑稱，被告當日攜有噴漆等物品，明顯有預謀做摧毁或損壞財產的行為；且她攜帶生理鹽水、防毒面罩等，是預料當天有暴力事件，以保護自己。

崔官續說，當天有多名示威者參與集結，被告攜帶的物品可造成嚴重破壞，斥集結擾亂秩序、破壞社會安寧，案情嚴重，判監為合適選項，遂以7.5個月為量刑起點，另考慮本案至今超過3年多，額外扣減後判囚4個月。

被告依次為女學生彭海兒（21歲）、女學生馮詩詠（18歲）、男學生梁翰堯（24歲）、無業男子朱啟輪（38歲）及女學生陳詠琪（24歲），法庭昨處理陳的判刑，彭獲准簽保守行為方式處理，朱否認控罪，餘下兩人認罪。

【案件編號：KCCC1546/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕九龍城裁判法院 管有物品意圖損壞財產罪 尖沙嘴 反修例事件

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