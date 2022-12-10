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蒙面法示威8人否認暴動 少年獲匿名 控方：皆攜示威裝備 兩人被攝運磚

【明報專訊】2019年10月6日蒙面法生效翌日，有市民發起遊行抗議，共26人被控暴動，其中一案涉及5男5女，一人早前認罪判囚43個月，一人開審前認罪，其餘8人否認控罪，包括一名案發時13歲少年，昨在區域法院開審。法庭另下令傳媒禁止披露該少年的姓名及可識別其身分的資料。控方開案陳辭稱，各被告截停時均身穿深色衣物及攜有示威者常見裝備，其中兩人被閉路電視片段拍到曾拆起及搬動磚塊。

少年另控兩罪 5人控蒙面

8名不認罪被告為謝芷盈（案發時22歲，下同）、吳俊傑（16歲）、李苑瑩（21歲）、黃為瀚（31歲）、周貝家（33歲）、高家慧（17歲）、13歲少年（現16歲）、蘇家揚（16歲）。

各人同被控一項暴動罪，13歲少年另涉管有一支雷射筆及兩把士巴拿，被控各一項在公眾地方管有攻擊性武器、管有物品意圖摧毁或損壞財產罪；蘇則管有一把士巴拿及一罐噴漆，被控管有物品意圖摧毁或損壞財產罪；除謝、吳、13歲少年，其餘5人被控使用蒙面物品。謝早前承認一項無牌管有無線電通訊器具罪。

開案陳辭稱，2019年10月6日下午，軒尼詩道一帶被數百名示威者佔據，有示威者以雨傘掩護，使用鐵欄及磚塊作為路障，亦有人放火焚燒雜物。警方近下午5時半設置防線，示威者繼續與警方對峙。示威者向警方投擲汽油彈等，警方則多次使用催淚彈驅散人群，近6時展開驅散行動，於軒尼詩道外拘捕示威者，包括本案8名被告。

控方指出，被告於截停時身穿深色衣物，並攜有常見示威者裝備，包括頭盔、防毒面罩、護目鏡等。其中有閉路電視片段拍到被告謝芷盈及李苑瑩曾拆起及搬動磚塊，謝更被拍到在現場投擲物品。

【案件編號：DCCC 283/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 暴動罪 示威衝突 反蒙面法 反修例事件

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