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工展會開鑼 銷售額盼破10億 開場1小時前百人排隊 展商料生意增兩成

【明報專訊】第56屆工展會昨開鑼，一連24日在銅鑼灣維園舉行，直到元旦。今屆有逾860個攤位，逾百人一早到場排隊，開場後即奔赴爭購「一元鮑魚」，有市民稱天氣好，適合到場購物。今年繼續不設試食，有參展商稱人流及反應不錯，預計有10%至20%生意增長，但認為如能提供試食可再增20%至30%。香港中華廠商聯合會長史立德期望今屆總銷售額突破10億元。

維園銅鑼灣出口昨早約10時已有約百多人排隊，11時正式開場時，部分人立即跑到海味攤位「搶鮑魚」，有人疑因此爭執。場內所見，不少人帶備購物車及行李箱，各參展商亦出盡法寶，除有「一元一罐鮑魚」、「花旗參任抽」，亦推出大抽獎，得獎者可獲150罐鮑魚；中午12時起人流增加，不少攤位門庭若市。特首李家超昨早出席開幕典禮後亦有購物（見另稿）。

一元鮑得主稱氣氛佳 展商：人流不俗信心增

居大埔的鄭氏夫婦昨早10時在場外排隊，「開閘」後先到海味攤位搶「一元鮑魚」，鄭太稱「目標咪購買呢啲囉，一蚊一罐，最開心㗎啦」，得手後興奮高舉「戰利品」稱今年首次搶鮑魚。她又說今日氣氛不錯，「好天吖嘛，落雨就唔嚟㗎喇」，預計花4000元買海味，與以往相若。

鮑魚專門店「天龍」負責人羅先生表示，每逢周五至周日推出88罐鮑魚套裝，一元有齊一罐4隻鮑魚及火腿豬肉，他說總結去年經驗後認為「一元鮑魚」有利銷情，故今年再推。他對今年銷情樂觀，估計有10%至20%增長，又說以往市道「比較難做」，但觀察今年人流及反應後信心增強。他本想安排試食，惟口罩令仍未解除，如能試食相信可再增加兩三成生意額。

居屯門的葉女士昨早10時已到場外排隊，並抽獎獲得150罐鮑魚，載滿3架購物車，「真係驚喜喎，好少咁幸運」，她本來預留2000元買海味及辦年貨，但現在購物車已滿，唯有擇日再入場。安記海味董事總經理潘權輝對銷情樂觀，因防疫放寬，市民可到場散心，又形容工展會是節日活動，預期生意額較上屆增兩成。他說若能試食會吸引更多客人，但目前可推出更多優惠應對，例如100元3包冬菇。

參展商回升至疫前水平

史立德昨形容天氣陽光普照，天公作美，期望今屆工展會銷售額突破10億元。翻查資料，上屆大會公布總銷售額近10億元。他稱今屆有400多個參展商共860個攤位，已回升至與疫情前相若，「希望呢個咁好嘅勢頭延續落去」。他未聽到兩地通關消息，但非常渴望能通關，認為農曆新年將至，有家庭團聚需要，期望盡快有好消息，「希望在明天」。

相關字詞﹕香港中華廠商聯合會 維園 工展會

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