北九法院活化「司法教育中心」 善導會：冀助反思法制

可入羈留室 VR體驗舊日審訊

善導會表示，將保留及修復前北九龍裁判法院現存的建築特色元素，包括羈留室、舊羈留室走廊、中央大堂、裁判官樓梯、被告人樓梯、第一法庭及法官休息室等，同時設立詮釋區，展示歷史建築對司法發展和地區發展的歷史及社會價值等，並容許參觀者親身進入羈留室，一嘗羈留滋味；又在法庭加設虛擬實境（VR）技術，讓參加者體驗和感受過往法院審訊的過程。

此外，善導會將為學生及公眾提供工作坊、講座及導賞活動等，並將加強與社區的連結，包括將與深水埗的小店合作，舉辦文藝創作工作坊。善導會總幹事李淑慧說，公眾導賞會酌量收費，有信心項目在3年內達到自負盈虧，並將與學校合作，目標首年開放有7萬人流，第二年達9萬，第三年則有11萬。

料2026竣工 導賞團邀前員工分享

李翰良曾於北九龍裁判法院工作，他分享多則趣事，包括當時的2號法庭如同街市般熱鬧，較多處理較為「濕碎」的案件，例如不遵守交通規則及小販違規等。他說，法院過往曾有玉石小販因被判充公玉器而自焚，最終身亡，慨嘆法庭難以徹底解決小販問題，需依賴其他社會機構解決。

李又說，將邀請曾在北九龍裁判法院工作的前同事，包括書記及翻譯員等帶領導賞團，以分享法庭的故事；並介紹以往法律的制度及處理被告的方法等。他認為市民應認識本港法律制度的發展進程，至於現時法律制度是好是壞，則「由大家去判斷」。