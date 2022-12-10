警長超速追犯撞途人 危駕罪脫 不小心駕駛罪成

【明報專訊】男警長去年在油塘駕駛警方私家車執勤時，撞倒衝紅燈過路的36歲女途人，令她視覺神經受損、盆骨骨折，警長否認危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，昨日在觀塘裁判法院裁決。裁判官根據行車紀錄儀等，認為被告的確追截涉販毒的士，如不加速則影響調查，且他有扭軚煞車，反應非不合情理，故裁定他危駕罪脫，惟不小心駕駛罪成。由於案情嚴重，案件押後至12月21日判刑，以待索取社會服務令報告，其間被告獲准保釋。
官指不加速阻調查 有扭軚煞車
被告林浩（現年33歲）早前欲承認不小心駕駛罪，遭控方拒絕。裁判官屈麗雯昨裁決時稱，2021年11月29日晚上，被告駕駛沒標記的警方私家車，沿鯉魚門道向觀塘行駛至高超道交界時，女事主和男友衝紅燈過馬路，女事主被撞後倒地。
屈官表示，本案關鍵的專家證人、即政府化驗師梁仲榮推測，涉案車輛以時速85至105公里行駛，而該路段時速上限為50公里。被告辯稱，他為了追截懷疑販毒的士而超速，尾隨期間失去對方蹤影。及後，該輛的士被發現往大本型方向離開。裁判官認為被告的而且確追截的士，他亦有遵守交通規則，難以指他罔顧交通狀况。
屈官引述梁仲榮稱，即使被告及時煞車，仍必然發生碰撞；兩名途人在千鈞一髮之際，與突如其來車輛朝同一方向走，繼而發生意外。屈官認為被告當時有「扭左、煞車、響咹」，其反應並非不合情理，或遠遜於合格、謹慎的司機之駕駛水平，所以危駕罪名不成立；但因為案發時已轉黃燈，故裁定他不小心駕駛罪成。
大狀：事主可索償 衝燈需分擔責任
雖然肇事警長被裁定一項較輕罪名成立，大律師陸偉雄表示，基於事主傷勢由警長撞倒導致，事主依然有空間索償；刑事控罪不成立不一定代表毋須負上民事責任，除非能證明警長完全沒有過失。
陸偉雄稱，案發時警長有責任顧及路面情况，包括突然衝出的途人，而事主衝紅燈過路，她或需分擔責任，即承擔部分賠償金額。
【案件編號：KTCC791/22】
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