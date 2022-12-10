警去年促刪涉違國安7片 Google全留 IT界：至少於當地隱藏以守法

政府上半年提31要求 隱私原因最多

根據報告，今年上半年31次來自港府的要求中，最多的原因是基於「隱私權和安全性」，有14宗，其次有4宗與「暴力」有關，有1宗涉及「國家安全」，其他原因還包括「誹謗」、「冒用他人身分」、「詐欺」和「猥褻／裸露」等（見表）。提出最多要求的部門為警方，有18宗。就147個被要求移除的項目，Google最後因法律和政策規定移除了23個，佔總數約16%，不過近半項目因資訊不足，Google未有依照要求移除，餘下約四成Google則未採取任何行動、找不到內容或內容已移除。

詐騙平台借官員賣廣告 已移除

Google在報告內會特別標示出與公共利益相關的要求。今年1月至6月，公司收到警方提出要求，希望將某則廣告從Google Ads移除，指該廣告宣稱某名政府官員與詐欺投資平台或活動有關聯，涉不實指控，Google指由於該廣告違反Google Ads政策，已將其移除。翻查資料，網上曾出現詐騙廣告，盜用勞福局前局長羅致光和財政司長陳茂波的照片和訪問，誘使瀏覽者點擊，並連接至可疑交易網站。

17影片涉違選舉法 未按廉署要求刪

翻查去年下半年資料，Google曾收到警方提出兩項要求，希望公司移除7條涉嫌違反國安法的YouTube影片，去年上半年則無收到警方要求。另外，廉政公署同期亦要求移除17條涉違反選舉法的YouTube影片。Google均沒有移除或者限制相關內容，報告未有提及原因。本報昨向Google查詢，至截稿前未收到回覆。

廉署回覆不會評論個別事件，署方有依法按既定程序處理調查及執法工作。警方回覆不評論個別個案，不過提到各社交媒體平台均設有服務條款，以規限用戶在相關平台上發放的資訊，平台應履行責任以防止用戶不當地使用平台發放資訊。

警：平台應防止用戶不當發放資訊

方保僑說，國際公司有需要遵守當地法律，認為Google至少要將涉嫌違法的資訊在當地隱藏，讓當地人無法搜尋，或者將正確的內容置頂，但他質疑Google一直「無郁過」。他以錯國歌風波為例，認為「不應搜尋到」的資訊至今仍被見到，Google也沒作任何回應。

《港區國安法》第43條列明，如電子平台發布的資訊相當可能構成危害國安罪行，可在保安局長批准下，要求有關發布人士或平台等移除。被問及應否行使相關執法權力，保安局前局長、新民黨常務副主席黎棟國稱，由於涉事公司未有透露涉違法的內容細節，因此難一概而論，但相信警方會根據手上資料進一步跟進。

方保僑說，這類國際公司在香港的分部可能只是銷售和市場部，拘捕這些人員也「於事無補」，若禁止Google在港運作，則會影響國際關係。