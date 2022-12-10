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載騙徒的士司機聞對話生疑 報警尾隨破電騙

【明報專訊】屯門一名八旬老婦早前收到騙徒冒認孫兒來電，訛稱被捕需保釋金，老婦按指示乘的士前往秀茂坪交收，被接載騙徒到場之的士司機目睹交收經過，識破騙案，報警並尾隨騙徒，警方趕至將兩名騙徒拘捕，起回7000元騙款。

冒認孫仔騙八旬婦7000元

周三（7日）一名居於屯門的81歲老婦收到騙徒來電，對方冒認為其「孫仔」，訛稱自己被警方拘捕，需要保釋金。老婦不虞有詐，按指示乘的士到秀茂坪振華道一巴士站，將7000元交給騙徒，過程被另一名的士司機目擊，的士司機懷疑老婦受騙，遂報警並尾隨騙徒，兩名騙徒最終被捕，並起回全部騙款。據了解，被騙老婦與孫仔不同住，老婦曾致電孫仔，疑因鄉音問題未能正常溝通。

兩名被捕人分別為49歲及39歲本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，前者負責與老婦交收，後者負責「睇水」，二人收款後陪同老婦走了一段路。警方指，一名62歲的士司機早前在牛頭角港鐵站接載49歲騙徒到現場，在車上聽到對方在電話通話內容後生疑，其後目睹交收過程，認為是騙案故報警，並駕車尾隨騙徒，令警方可及時到場拘捕。警方稱該的士司機「有充足警覺性，對現時流行騙案有認知」。被捕兩男獲准保釋，須於明年1月上旬向警方報到。案件交由秀茂坪警區反三合會行動組跟進。

騙徒着事主電話交司機告知地點

警籲業界留意同類手法

秀茂坪警區刑事部署理總督察盧業威表示，涉案犯罪集團有黑社會背景，有明確分工，不同人負責交收、「睇水」及打電話，相信同類型騙案已成為部分三合會集團新興收入來源，警方會繼續調查，以打擊幕後主腦。他續稱，近來同類型騙案針對長者，要求長者乘的士到指定地點交收，惟騙徒不會直接告訴事主交收地點，而是要求事主將電話交給的士司機，由騙徒直接告訴司機目的地，令事主不能掌握準確交收位置，而案中老婦則將騙徒電話抄在紙上，着的士司機致電騙徒查詢目的地。盧呼籲的士司機提高警覺，如遇到類似情况，該長者「十居其九已墮入騙案」。

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