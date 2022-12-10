工字鐵砸斃好爸爸 女兒：以後是否無得坐爸爸車

事發的海港鐵倉為海港（國際）集團旗下，死者52歲吳瑞輝，為集團董事和家族生意接班人，遺下妻子、13歲就讀中一的長女，及11歲就讀小四的次子。吳太指丈夫是家庭支柱，表示「𠵱家咩都無晒」，提到周四在屯門醫院得知丈夫搶救無效時「喊唔出」，腦海一片空白，無法思考，只能慢慢接受丈夫離世事實。

幼子屢哭 主動助執拾遺物

吳太稱子女昨向學校請假，沒有上學，談及幼子情緒較差，得知消息後經常哭，且主動協助執拾亡夫遺物；至於長女同樣傷心，但性格與亡夫一樣內斂，故不太懂得表達感受。她提到丈夫從來不會責罵子女，除非看到自己「勞氣」督促子女溫書，才會提醒子女「唔好激你阿媽」。她憶述早前孩子生日，礙於疫情和考試未有外出慶祝，但丈夫仍有買蛋糕與他們在家慶祝；又稱每年都會舉家旅行，「𠵱家（子女）無得再同爸爸去旅行」。

她形容丈夫工作親力親為，即使周日都會回公司，把廢鐵分門別類和收拾整齊，待員工周一上班後可以「出貨」。她說丈夫與胞弟共同經營公司多年，由於自己不諳經營生意，現時有待對方處理公司事務後，再共同處理亡夫身後事。吳太透露警方、勞工處及法醫事發後先後到現場調查和蒐證；惟她不曾到現場了解經過，只知亡夫頭部受重擊，未知實際死因。