8歲童氣體熱水爐冲涼 疑一氧化碳中毒送院

業界指怕冷可開門罅通風

港九電器工程電業器材職工會會長溫冠新表示，近期天氣轉涼，市民或因怕冷關上窗戶或抽氣扇洗澡，導致浴室空氣流通不理想，有可能令浴室內一氧化碳水平上升。他提醒市民洗澡時若關閉抽氣扇，也可以「打開抽氣扇個蓋」或浴室門「打開條罅」改善通風。他另建議家長，若兒童獨自洗澡，應定期留意其狀態，避免讓子女留在浴室過長時間。

衛生防護中心補充，長期暴露於低濃度一氧化碳者或出現頭暈、頭痛、疲倦和惡心等症狀；而暴露於高濃度一氧化碳者則有可能出現視覺受損、腦部受損等症狀。中心提醒市民，使用氣體熱水爐時要注意室內有良好通風；如爐具操作有異，應立即停用，並通知代理商檢查或維修。

機電署表示，意外發生後派員到場調查，並已撿走涉事煤氣熱水爐進一步調查。