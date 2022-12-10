8歲童氣體熱水爐冲涼 疑一氧化碳中毒送院

【明報專訊】受強烈東北季候風補充影響下，下周中至後最低氣溫預測降至攝氏13至14度，當局提醒使用氣體式熱水爐洗澡要確保良好通風。衛生防護中心昨日公布，一名8歲女童本月6日在家使用氣體熱水爐洗澡時，在浴室內出現頭暈和昏厥，疑因使用氣體熱水爐後一氧化碳中毒，女童送往瑪嘉烈醫院，其後轉送東區醫院接受治療，現情况穩定。機電工程署回應本報查詢補充，指事發於荔枝角一屋苑，初步懷疑意外與浴室煤氣熱水爐有關。
業界指怕冷可開門罅通風
港九電器工程電業器材職工會會長溫冠新表示，近期天氣轉涼，市民或因怕冷關上窗戶或抽氣扇洗澡，導致浴室空氣流通不理想，有可能令浴室內一氧化碳水平上升。他提醒市民洗澡時若關閉抽氣扇，也可以「打開抽氣扇個蓋」或浴室門「打開條罅」改善通風。他另建議家長，若兒童獨自洗澡，應定期留意其狀態，避免讓子女留在浴室過長時間。
衛生防護中心補充，長期暴露於低濃度一氧化碳者或出現頭暈、頭痛、疲倦和惡心等症狀；而暴露於高濃度一氧化碳者則有可能出現視覺受損、腦部受損等症狀。中心提醒市民，使用氣體熱水爐時要注意室內有良好通風；如爐具操作有異，應立即停用，並通知代理商檢查或維修。
機電署表示，意外發生後派員到場調查，並已撿走涉事煤氣熱水爐進一步調查。