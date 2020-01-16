童樂居職員不認罪 官斥狡辯判囚15月 不接納「合法改錯」抗辯 「恃年長欺負幼童可恥」

被告李慧雯（24歲），9項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪發生於2021年11月19日至12月20日，涉及9名受害幼童、7次襲擊事件（見表）。

指口供與閉路片段大相逕庭

裁判官莫子聰裁決時稱，本案最為嚴重的3次襲擊，是被告分別將1歲男童G及R的前額向後翻，令二人仰倒軟墊，R更在地墊上輕微反彈，當時被告有類似「拉弓」的動作，可見力度猛烈，不如被告供稱的「輕拍」。餘下一宗是被告以手拍打1歲AK頭部及搖他的臉，被告在庭上供稱當時與AK「傾傾件事」，但從閉路電視片段所見，被告所為更似是體罰。

莫官續稱，被告將一名不知名幼童向後拋，辯稱為「意外甩手」，其後幼童發脾氣才會哭泣，惟片段見到被告雙手托起幼童，作出「拋」的動作，幼童呆一呆才大哭，可見是錯愕、不安及痛楚後才有此反應，故此莫官認為被告的口供與閉路電視片段大相逕庭，其證供不可信不可靠，更指被告所有辯解「都係自欺欺人嘅砌詞狡辯」，不可能是真相。

莫官稱，值得一提的是被告作供時多次解釋其行為只為讓幼童們「休息」，試圖美化劣行，但事實上其惡行已被記錄在閉路電視，無所遁形。莫官續稱，涉案幼童年僅3歲或以下，他們站立及步行尚在揣摩階段，不時會跌倒，「但如果成人施加猛烈襲擊就另作別論」，幼童容易反應不及，存有受傷的風險，修畢幼教高級文憑的被告，不可能不理解如此顯淺的道理。

對於辯方陳辭稱被告的行為或涉「合法改錯」，莫官認為，辯方呈上的是外國案例，對法庭只有參考價值，基於缺乏本地案例支持，法庭不接納「合法改錯」為辯護理由，基於被告令9名幼童受到不必要苦楚，裁定被告9罪罪成。

辯方：降薪入職 有理想先會去

辯方求情稱，被告於2018年修畢公開大學的幼教高級文憑，曾任職幼稚園教師一年半，但覺得童樂居的幼童身世悲慘，即使由2.4萬降薪至2.1萬元，亦到童樂居工作，稱被告「有理想先會去童樂居」，惟本案發生後，被告亦無法在行業立足。

童樂居去年底爆出虐兒事件，累計共34名職員被控，其中24人轉介區域法院審訊，其餘留在裁判法院處理，當中5人已認罪（見表），分別判囚4周至4個月19周。

【案件編號：KCCC 1883/22】