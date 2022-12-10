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盧：內地只調整「內控」 港「境外地區」仍須守5+3

【明報專訊】隨着內地日前宣布「新十條」，市民關注兩地通關時間表。醫衛局長盧寵茂昨回應稱，內地目前只調整「內控」政策，而本港作為「境外地區」仍須遵守「5+3」檢疫安排，形容「講通關暫時唔係一個話題」。港大生物醫學學院教授金冬雁認為，隨內地放寬防疫措施及冬季來臨，憂慮當地疫情將大爆發，建議統一內地及海外入境者防疫限制。

爭驛站增額 「前置檢疫」有難度

昨日立法會衛生事務委員會會議，多名議員查詢兩地通關最新進度，盧寵茂解釋，「新十條」並不涉及調整對外的防控措施，即使當地市民自由往來各省市，本港作為「境外地區」仍須遵守「5+3」檢疫安排，重申港府一直有與有關部門討論通關。

盧表示，內地政府理解本港市民對跨境有一定需求，港府將盡量檢視可放寬的安排，並會分「兩條腿走路」，同時推動前置檢疫及極力爭取增加健康驛站名額，但後者似乎較快見到成效。他補充，內地會在可行情况，如檢疫酒店有空間時繼續增加健康驛站名額，日前已恢復至每日2000個；但被問及「前置檢疫」進展時，盧稱兩地一直保持緊密溝通，但隨內地防疫措施不斷改變，推動相關措施「有一定難度」，商討時間亦變得較長。

憂內地大爆 金冬雁倡檢疫看齊海外入境

專門研究病毒治病原理的金冬雁昨早於港台《千禧年代》稱，內地大幅放寬防疫前的準備工夫不夠，加上冬季來臨，憂慮將出現如本港今年初般海嘯式爆發，且未必能於兩個月內回落。

金冬雁其後向本報說，內地爆疫風險增加不少，或於短期內成為全球爆發得最嚴峻的地方，建議本港未雨綢繆，將內地和海外入境限制看齊，包括核酸檢測次數和須持「黃碼」，「當然都要睇特區政府係咪有膽量收緊」。

（新冠疫情）

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