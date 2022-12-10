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認少用「安心」追蹤 醫衛局：終將取消時機未到

【明報專訊】內地「新十條」減少市民須掃描「健康碼」處所，只維持醫院、院舍和學校掃碼。醫衛局長盧寵茂昨被問及會否調整本港「安心出行」和「疫苗通行證」，他稱本港不會貿然跟隨內地調整政策；醫衛局副局長李夏茵則說很少再用安心出行追蹤個案，有關政策終會取消，現時並非適合時機。

盧寵茂：不貿然跟內地 無心理關口

盧寵茂昨出席立法會衛生事務委員會稱，內地健康碼與本港安心出行及疫苗通屬「兩回事」，本港與內地疫苗接種率、防疫屏障、人口及經濟結構等均不同，港府審視防疫政策時不會「貿貿然」跟隨內地，當局考慮取消有關政策與否並不存在「過唔到咩心理關口」。他續稱，該兩套政策對控疫有相當大作用，安心出行以前曾用作個案追蹤，疫苗通則可推高接種率，重申現時不會取消，但會適時檢討。

李夏茵昨早於商台《在晴朗的一天出發》解釋縮短隔離和檢疫日數稱，當局因應疫情變化精準調節措施，拿走多餘、無效的措施，加強更精準和到位的措施，又謂調整措施並非看疫苗接種率，重點是個案數字對醫療系統的壓力。對於能否取消安心出行，她承認目前已很少用作個案追蹤，形容「終有一日係唔會再用」，惟現時非適合時機取消。

何栢良：既不追蹤 為何不撤

港大感染及傳染病中心總監何栢良於港台《千禧年代》質疑，既然政府已無使用安心出行追蹤，繼續強制是無作用，反問為何不能取消，並謂疫苗通和安心出行不一定要掛鈎，市民可利用其他方式出示接種紀錄。他於商台節目補充，進入食肆等處所須掃安心出行是法例要求，而政府場所、公立醫院和大學則是以行政手段要求掃碼，建議該些場所帶頭取消。

港大生物醫學學院教授金冬雁則於港台節目稱，調整疫苗通與否應與接種率掛鈎，至有關措施無助鼓勵長者打針才應考慮「變招」。對於如何變招，他向本報稱「我都搲晒頭」，如要強硬手段可考慮新加坡做法，向未打針新冠病人收取醫療費用，惟憂慮引起很大反對。安心出行方面，他則認為目前流行病學調查用處不大，可考慮取消。

（新冠疫情）

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