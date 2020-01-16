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一周新冠141亡 4月以來新高 近四周兩成死者無接種 學者：年過八旬11萬未打針成隱憂

【明報專訊】內地大幅放寬防疫措施，官媒近日引述專家稱可將Omicron變異病毒株視為感冒。多次強調「新冠絕非流感」的醫務衛生局長盧寵茂昨被問到目前有否新看法，他承認兩種病毒病死率愈來愈接近，但新冠傳播力更強；醫衛局副局長李夏茵提到，過去一周過百人感染新冠後離世，是流感所未見。本報統計顯示，過去一周（12月3至9日）有141名新冠病人離世，創4月中以來一周死亡人數新高；而過去4周共385人死，亦創同期4周死亡人數的新高，當中每5人有一人未打針（見表）。港大學者金冬雁形容一針未打的80歲或以上長者是本港防疫最大隱憂。

本港昨新增13,924宗新冠陽性個案，其中13,277宗屬於本地感染。醫管局昨公布多23人離世，介乎63至101歲。本報統計過去4周（11月9日至12月6日）共385宗死亡個案，53.77%死者生前曾打3針，未曾打針者則佔21.04%。若以同期陽性個案數字作為分母計算，整體病死率約0.18%，打3針病死率為0.13%，未曾打針則為0.46%，相差2.5倍。

盧寵茂：新冠病死率近流感 傳染強

盧寵茂曾多次強調「新冠絕非流感」，理據是新冠病死率遠高於流感，且傳播力較強。盧昨出席立法會衛生事務委員會時被問及，內地專家稱能以感冒般對待Omicron，他個人有否新看法，他回應稱新冠和流感是兩種完全不同病毒，「講話要精準一啲」，要講明比較哪方面，稱兩者病死率的確愈來愈接近，惟新冠傳播力「毫無疑問強好多」。

李夏茵稱流感從未一周百死 冬恐夾擊

據當局公布資料，過去一周（12月3至9日）共141名新冠病人離世，按周增28%，創4月中以來新高。李夏茵昨早於商台《在晴朗的一天出發》被問到如何比較新冠和流感病死率，她引述數據稱，過去一周逾100人染疫後離世，以往不曾見過每周過百人感染流感後死亡，憂慮冬季若受新冠和流感夾擊，情况會更惡劣。她亦稱評估疫情不能不看陽性個案數字，因死亡、重症人數會隨之增加，3組數字應一併檢視。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨於商台《在晴朗的一天出發》稱，打齊針新冠患者病情、重症和死亡率與傷風感冒相若，惟若長者一針未打，染疫後情况會更嚴重，不能與流感相比。

港大生物醫學學院教授金冬雁於港台《千禧年代》指出，目前本港防疫最大隱憂是11萬名未曾打針80歲或以上長者。他其後向本報稱，相信近日死亡數字增加與感染人數持續上升有關，而離世個案絕大部分是長者，重申本港防疫最大痛點是未打針長者。

對於過去4周逾半死者已打至少3針，金冬雁認為比較病死率更準確，並引述數據稱未打針80歲或以上長者染疫病死率為14.6%，已打3針則是1.71%，而打3針復必泰病死率亦再低於科興。他補充，雖然最新病死率高於0.1%，惟相信並非所有染疫市民都有呈報，估計實際病死率應較低，與流感相若。

兩檢疫中心下周轉暫託中心

社署昨公布荃灣西約體育館和龍琛路體育館將於下周由檢疫中心轉為暫託中心，分別可接收126和131名染疫長者，而早前由醫管局營運用作治療中心、目前為備用狀態的亞博館8號館，亦將於下周三（14日）用作暫託中心，提供204張牀。據社署回覆數據，目前5間暫託中心截至昨早9時共提供754個牀位，使用率約94%，其中彩榮路體育館144張牀只用剩一張；荃灣西約體育館和龍琛路體育館檢疫中心使用率則約25%。

明報記者

（新冠疫情）

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相關字詞﹕暫託中心 何栢良 金冬雁 李夏茵 盧寵茂 醫務衛生局 流感 病死率 新冠疫情

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