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2022年12月9日星期五
港聞二
港鐵查甩卡：車鈎仍緊扣緩衝器鬆開 稱與海外供應商研成因 工程界促查涉人為失誤否
不停車繳費再延期 運輸署長：晶片供應緊張 運流局長月初稱年底推 消息：意指「推出方案」
享賣淫主腦服務 警員涉通水助逃 疑潛逃期間曾陪伴 兩人先後被捕
吊臂車翻 工字鐵砸斃集團董事
警涉受賄助親戚查收數 同袍：兩收追債報料
兩月三截查 青年申覆核指警例含糊違憲
涉襲《東張》主持被報道 婦指審訊難公平申終止
涉弒父棄屍判囚終身 保險經紀上訴獲批
私家車失控迎頭撼小巴 一客夾腳15傷
被質疑造價貴 特首開腔撐簡約屋 李：冰冷數字未計基層苦
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綠置居攪珠 今期申請少萬份
士多失貓獲歸還 主人不追究
網上披露姓名住址照片等 涉起底「小三」女子被捕
工展會今開鑼 未憂禁食令 商戶料生意增兩三成
北九活化變身司法教育中心 預留1.6億復修 法庭羈留室將開放參觀
上水黑幫斬人案 警曾追車擎槍 連日拘新義安6人
引智慧醫療 不忘學姐寄語 威院徐仕途膺醫局傑出員工
警伙應科院開發情報系統 誘黑客攻擊揭逾千問題IP
肝癌免疫治療新靶點 港大醫學院全球首發現
42人爭36席人代 15求連任 鮮露面黑龍江政協參選 昨獨缺席見面會
民建聯倡立選投票刪通常居港規定 便內地港人
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【明報專訊】（請看附圖）
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