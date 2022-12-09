灣區手記：宇宙中心的中心 ／文：尚東美

是的，從字面意義上來說廣州確實沒封城，要進出廣州還是可以的，現在封的只不過是區，而且也不是全市所有區都封，所以從嚴格和精準角度，廣州真的沒封城。可是市民不會去精準分析封城與封區的分別，他們更關心是會不會封家；也不會去理解「今天封城是謠言，因為明天才封」這種時間差的解釋，他們只會看最終結果及影響。

闢謠就像談戀愛，更多時候是雙向。政府對謠言的處理離不開簡單否認，然後一味強調別相信，但自己老是製造令對方思疑的言語曖昧和文字遊戲，某程度上是將市民往相信謠言的方向推，不是市民不明真相，而是官員道不明真相。因為說到玩文字遊戲，廣州人也不是吃素的，那一晚不少朋友感慨，廣州確實沒封城——沒有封珠江新城。

對呀，在新冠疫情怎樣才算嚴重這方面，民間都相信「廣州看天河，天河看珠江新城」，因為珠江新城是天河乃至整個廣州市的GDP命脈，堪稱「宇宙中心的中心」。事實上，直到上星期廣州解封，這輪疫情珠江新城一直沒有管控，確實不負宇宙中心的中心之名。

至於越秀又為何不封？「很簡單，宇宙中心的中心也需要有人返工」，一位住越秀而在珠江新城上班的朋友回答。

文：尚東美