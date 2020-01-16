大灣區GBA新聞：穗二手車市旺 交易增幅超全國 善用網上平台經營 南方市場續火熱

新增「低首期」方案 買車門檻大降

報告指出，由於相比去年同期，網上平台新增低首期（首付一成或二成）的分期購車方案，大幅降低購車門檻，令採用網上貸款買車的客戶大增，刺激網上二手車交易做好。以廣東為主的南方城市依然是全國二手車交易的重點區域，報告顯示，根據10月二手車線上交易量增幅最高的車源地頭10名城市，以南方城市居多，其中大灣區城市廣州以2.4倍按年增幅領跑全國；中山以年增93.5%排第三；深圳也以78.9%增幅排第七（圖一）。分析認為，這與南方城市車商更善於借助二手車網上交易平台進行電商化經營有關。

二手車交易向好的同時，二手新能源車銷量又較傳統燃油車多，統計顯示，10月的二手新能源車交易量按年增長近3.5倍，遠遠拋離燃油車，而在不同種類的新能源車中，以純電動車交易量佔比最高，達到62.6%；插電式混合動力（可外部充電及加油）交易量佔比排第二，有22.4%，油電混合（不可充電，只能依靠引擎發電）及增程式電動（當電池電量過低時改由引擎發電）的佔比則分別為11.69%和3.34%（圖三）。報告認為，二手新能源車交易增長快的原因，一是原本交易基數相對燃油車依然偏低；二是現時新能源車的產品技術愈來愈好，故障率低，因而更保值，消費者對二手新能源車的接受度也逐漸提高。

升幅最多5品牌國產佔4 新能源車增逾3倍

在具體車型上，國產自主品牌（自家製兼自家研發）汽車在二手市場也較受歡迎。按照線上交易量按年增幅來看，10月升幅最大頭5個汽車品牌中，有4個就是國產品牌，排第一是紅旗，二手交易量按年升近2.1倍（圖二）；比亞迪以近160%的增幅位居第二，奇瑞以90.6%位居第四，傳祺以76.3%位居第五，外國汽車品牌只有寶馬排第三。

報告指，國產自主品牌於二手市場受歡迎有兩大優勢，一是車款多；二是價格相對低。此外，豪華品牌二手車網上10月的交易量增幅依然靠前，除了寶馬，還有奧迪、平治等，說明客戶對買二手豪車仍有需求；再者，因網上平台的全國覆蓋特性，令一些缺乏豪華品牌二手車的城市，較易解決原本客戶「一車難求」的情况。

明報記者