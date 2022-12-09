民建聯倡立選投票刪通常居港規定 便內地港人

被問到為何無關於海外設立投票站的建議，該黨立法會議員黃英豪稱，現時香港法例未能在外國實施，因此未能提出。至於內地票站的監察工作，民建聯提出可在出入口安裝閉路電視錄影，以作選舉呈請證據。

籲恆設邊境票站

全民「自動登記做選民」

民建聯又建議設全民「自動登記做選民」制度，所有永久居民自動登記為選民，由政府寄掛號信確認選民登記，未及時回覆者會撤銷資格。該黨另倡縮短選舉日投票時間，並容許選民自選票站，以方便上班族投票，並提出讓公務在身者優先投票。

政制及內地事務局表示，備悉有關建議，局方會總結「完善選舉制度」後的3場選舉和即將舉行的立法會補選經驗，檢視現行選舉法例及改善安排，希望確保選舉在公平、公開及誠實的情况下進行的同時，亦進一步引入資訊科技，推動更高效及人性化安排。

另外，選管會主席陸啟康昨日視察選舉事務處為立法會補選票站工作人員安排的實習訓練，稱訓練有助約370名工作人員熟習電子選民登記冊系統發出選票、投票程序、應付突發情况等應變措施。

選委會界別立法會議員補選將於本月18日在會展舉行，填補該界別4個空缺。截至上月15日，選委會選民有1445人。