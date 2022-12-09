42人爭36席人代 15求連任 鮮露面黑龍江政協參選 昨獨缺席見面會

近日各界均就人代選舉籌辦見面會，鄭國杰少有現身；昨日由港區省級政協委員聯誼會舉行的見面會，僅鄭未有出席。本報昨日分別電郵和致電鄭的律師樓，以確認鄭是否參選和查詢為何缺席見面會，職員稱鄭不在律師樓，並記錄記者電話待回覆。

人大通過「完善選制」前

鄭國杰曾撰文倡設資審委

翻查資料，去年3月、全國人大代表大會通過《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》前數天，鄭國杰曾在本報撰文，指香港回歸以來，「愛國者治港」原則還沒得到全面落實，並提出多項建議，包括組成「資格審查委員會」對參選作資格審查、考慮取消區議員在立法會的議席等。

選舉會議主席團常務主席、特首李家超昨日主持會議時稱，在上月23至30日提名期內共有1215名選舉會議成員提名候選人；有47人領取參選人登記表，當中36人為選舉會議成員；有42名年滿18歲的香港特區居民中的中國公民送交登記表。

譚惠珠在會後公布獲確認名單（見表），同時公布是次選舉的總監票人為現屆人大代表、公開大學（現為都會大學）前校長黃玉山，以及21名監票人，包括立法會議員陳家珮、鄧家彪等。

譚惠珠：持BNO中國公民可選

問到會否有候選人因持英國國民（海外）護照（BNO）而無法參選，譚惠珠表示，根據全國人大常委會關於《國籍法》在港實施的解釋，具中國國籍者，不論是否持外國護照或旅行證件，都是中國公民，按《基本法》和選舉辦法規定，港區中國公民均可參選。

陳帆談政績 稱助融入國家

另外，港區省級政協委員聯誼會昨日舉行的人代選舉見面會，除鄭國杰外，其餘候選人亦有出席並發表參選理念，候選人多標榜自己的背景和過往經驗，其中前運輸及房屋局長陳帆表示，經過逾40年公職生涯，他對國家有充分認識，任內推動香港融入國家發展大局，包括落實一地兩檢等政策，亦與地區社團積極合作。現屆人代馬逢國稱，中國需提升國際話語權，「說好中國故事」，稱自己長期從事文化工作。曾參選立法會選委會界別落敗的孫中山家族後人孫偉勇則說，希望以個人背景推動國民教育深入社區和學校，向下一代傳遞愛國理念。科大校長、現屆人代朱葉玉如說，發展創科是提高香港競爭力關鍵。