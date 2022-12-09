港聞

港聞二

42人爭36席人代 15求連任 鮮露面黑龍江政協參選 昨獨缺席見面會

【明報專訊】第十四屆港區人大代表選舉將於下周四（15日）舉行，選出36名人大代表。選舉會議主席團昨日召開第二次會議，主席團發言人譚惠珠在會後宣布有42人獲確認候選人資格；15人為現屆港區人代。翻查報道及近日的人代選舉活動，只有41人參選，與正式名單比較，候選人多了黃德慶廖瑞彪律師事務所律師、全國港澳研究會會員鄭國杰，他現為黑龍江省政協委員。本報曾致電其律師樓查詢，截稿前未有回覆。

近日各界均就人代選舉籌辦見面會，鄭國杰少有現身；昨日由港區省級政協委員聯誼會舉行的見面會，僅鄭未有出席。本報昨日分別電郵和致電鄭的律師樓，以確認鄭是否參選和查詢為何缺席見面會，職員稱鄭不在律師樓，並記錄記者電話待回覆。

人大通過「完善選制」前

鄭國杰曾撰文倡設資審委

翻查資料，去年3月、全國人大代表大會通過《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》前數天，鄭國杰曾在本報撰文，指香港回歸以來，「愛國者治港」原則還沒得到全面落實，並提出多項建議，包括組成「資格審查委員會」對參選作資格審查、考慮取消區議員在立法會的議席等。

選舉會議主席團常務主席、特首李家超昨日主持會議時稱，在上月23至30日提名期內共有1215名選舉會議成員提名候選人；有47人領取參選人登記表，當中36人為選舉會議成員；有42名年滿18歲的香港特區居民中的中國公民送交登記表。

譚惠珠在會後公布獲確認名單（見表），同時公布是次選舉的總監票人為現屆人大代表、公開大學（現為都會大學）前校長黃玉山，以及21名監票人，包括立法會議員陳家珮、鄧家彪等。

譚惠珠：持BNO中國公民可選

問到會否有候選人因持英國國民（海外）護照（BNO）而無法參選，譚惠珠表示，根據全國人大常委會關於《國籍法》在港實施的解釋，具中國國籍者，不論是否持外國護照或旅行證件，都是中國公民，按《基本法》和選舉辦法規定，港區中國公民均可參選。

陳帆談政績 稱助融入國家

另外，港區省級政協委員聯誼會昨日舉行的人代選舉見面會，除鄭國杰外，其餘候選人亦有出席並發表參選理念，候選人多標榜自己的背景和過往經驗，其中前運輸及房屋局長陳帆表示，經過逾40年公職生涯，他對國家有充分認識，任內推動香港融入國家發展大局，包括落實一地兩檢等政策，亦與地區社團積極合作。現屆人代馬逢國稱，中國需提升國際話語權，「說好中國故事」，稱自己長期從事文化工作。曾參選立法會選委會界別落敗的孫中山家族後人孫偉勇則說，希望以個人背景推動國民教育深入社區和學校，向下一代傳遞愛國理念。科大校長、現屆人代朱葉玉如說，發展創科是提高香港競爭力關鍵。

上 / 下一篇新聞

港鐵查甩卡：車鈎仍緊扣緩衝器鬆開 稱與海外供應商研成因 工程界促查涉人為失誤否
港鐵查甩卡：車鈎仍緊扣緩衝器鬆開 稱與海外供應商研成因 工程界促查涉人為失誤否
不停車繳費再延期 運輸署長：晶片供應緊張 運流局長月初稱年底推 消息：意指「推出方案」
不停車繳費再延期 運輸署長：晶片供應緊張 運流局長月初稱年底推 消息：意指「推出方案」
享賣淫主腦服務 警員涉通水助逃 疑潛逃期間曾陪伴 兩人先後被捕
享賣淫主腦服務 警員涉通水助逃 疑潛逃期間曾陪伴 兩人先後被捕
吊臂車翻 工字鐵砸斃集團董事
吊臂車翻 工字鐵砸斃集團董事
警涉受賄助親戚查收數 同袍：兩收追債報料
警涉受賄助親戚查收數 同袍：兩收追債報料
兩月三截查 青年申覆核指警例含糊違憲
兩月三截查 青年申覆核指警例含糊違憲
涉襲《東張》主持被報道 婦指審訊難公平申終止
涉襲《東張》主持被報道 婦指審訊難公平申終止
涉弒父棄屍判囚終身 保險經紀上訴獲批
涉弒父棄屍判囚終身 保險經紀上訴獲批
私家車失控迎頭撼小巴 一客夾腳15傷
私家車失控迎頭撼小巴 一客夾腳15傷
被質疑造價貴 特首開腔撐簡約屋 李：冰冷數字未計基層苦
被質疑造價貴 特首開腔撐簡約屋 李：冰冷數字未計基層苦
修例縮短生地變熟地時間 下周首讀 團結基金歡迎 環團批收窄公眾諮詢
修例縮短生地變熟地時間 下周首讀 團結基金歡迎 環團批收窄公眾諮詢
綠置居攪珠 今期申請少萬份
綠置居攪珠 今期申請少萬份
士多失貓獲歸還 主人不追究
士多失貓獲歸還 主人不追究
網上披露姓名住址照片等 涉起底「小三」女子被捕
網上披露姓名住址照片等 涉起底「小三」女子被捕
工展會今開鑼 未憂禁食令 商戶料生意增兩三成
工展會今開鑼 未憂禁食令 商戶料生意增兩三成
北九活化變身司法教育中心 預留1.6億復修 法庭羈留室將開放參觀
北九活化變身司法教育中心 預留1.6億復修 法庭羈留室將開放參觀
上水黑幫斬人案 警曾追車擎槍 連日拘新義安6人
上水黑幫斬人案 警曾追車擎槍 連日拘新義安6人
引智慧醫療 不忘學姐寄語 威院徐仕途膺醫局傑出員工
引智慧醫療 不忘學姐寄語 威院徐仕途膺醫局傑出員工
警伙應科院開發情報系統 誘黑客攻擊揭逾千問題IP
警伙應科院開發情報系統 誘黑客攻擊揭逾千問題IP
肝癌免疫治療新靶點 港大醫學院全球首發現
肝癌免疫治療新靶點 港大醫學院全球首發現
民建聯倡立選投票刪通常居港規定 便內地港人
民建聯倡立選投票刪通常居港規定 便內地港人
大灣區GBA新聞：穗二手車市旺 交易增幅超全國 善用網上平台經營 南方市場續火熱
大灣區GBA新聞：穗二手車市旺 交易增幅超全國 善用網上平台經營 南方市場續火熱
灣區手記：宇宙中心的中心 ／文：尚東美
灣區手記：宇宙中心的中心 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】龍鳳胎畫利市封 譚文豪祝有得旅行 登機證主題 出發去「全世界」
【Emily】龍鳳胎畫利市封 譚文豪祝有得旅行 登機證主題 出發去「全世界」
【Emily】浪琴香港一哩錦標 「金鎗六十」爭三連霸
【Emily】浪琴香港一哩錦標 「金鎗六十」爭三連霸
【Emily】底部四面透明 昂坪360全景纜車登場
【Emily】底部四面透明 昂坪360全景纜車登場
【Emily】梁振英確診 趕得切人代投票
【Emily】梁振英確診 趕得切人代投票
【Emily】立會6議員撳掣發言唔見人
【Emily】立會6議員撳掣發言唔見人
【Emily】音樂家譚盾獲委任「文化推廣大使」
【Emily】音樂家譚盾獲委任「文化推廣大使」