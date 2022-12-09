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肝癌免疫治療新靶點 港大醫學院全球首發現

【明報專訊】港大醫學院發現一種程序性細胞死亡蛋白1（PD-1）亞型，命名為Δ42PD-1，在肝細胞癌病人體內具有抑制殺傷性T細胞的關鍵作用，屬全球首次發現肝癌免疫治療新靶點。研究為Δ42PD-1作為治療肝細胞癌及其他相關癌症的新靶點提供科學依據，有望將Δ42PD-1抗體藥物在人體臨牀測試後，應用於肝細胞癌及其他癌病免疫治療。

現時免疫檢查點療法使用靶向PD-1的抗體，例如免疫球蛋白抗體nivolumab，以恢復殺傷性T細胞的能力達到治療目的，縱使部分癌症病人能引起有效持久T細胞反應，延長存活時間甚至治癒癌症，但對約八成肝細胞癌病人無效。

現免疫療法 八成肝癌病人無效

港大醫學院愛滋病研究所、臨牀醫學學院微生物學系、臨牀醫學學院外科學系及生物醫學學院研究團隊，在未接受治療的肝細胞癌病人體發現一群只有Δ42PD-1表達但沒有PD-1表達的T細胞，前者具腫瘤浸潤特性，與肝癌嚴重程度呈正比。用靶向PD-1的抗體治療會增加表達Δ42PD-1的T細胞，在肝細胞癌病人的腫瘤發展尤明顯。

團隊在動物模型的研究發現，針對Δ42PD-1的抗體藥物能抑制肝細胞癌的發展，與PD-1通路無關，研究已於學術期刊《腸病學》發表。

領導研究的港大醫學院愛滋病研究所所長、臨牀醫學學院微生物學系教授陳志偉表示，他們是世界首個發現Δ42PD-1的研究團隊，研究不僅揭示T細胞上的Δ42PD-1同時具有抑制抗腫瘤免疫反應及促進癌變的雙重特性，而且發現有望用於肝細胞癌治療的抗體藥物。

相關字詞﹕肝細胞癌 陳志偉 港大醫學院

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