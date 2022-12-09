引智慧醫療 不忘學姐寄語 威院徐仕途膺醫局傑出員工

徐仕途推動在新界東醫院聯網病房使用智慧醫療設備，包括維生指數應用程式（e-vital）和電子牀頭顯示板（Smart Panel）。他說，以前病人的「排版」（即病歷）要人手填寫，費時且易錯，智慧醫療設備方便醫護工作，醫生巡房前可得知病人狀况。他亦强調科技固然重要，但提醒同事要保留人情味，「向病人問多幾句」。

於2003年SARS一役獲《時代》雜誌選為「亞洲英雄」之一、當年任職外科病房經理的徐仕途憶述，SARS期間印象最深是有病人掙扎扯下護士的口罩，令護士「中招」，當時主診醫生稱要有心理準備會死亡，幸好該護士康復，現仍在醫院工作。新冠疫情期間，他與同事合力24小時內把外科普通病房轉為接收新冠病人的二線隔離病房。

秉持「做得幾多得幾多」 36載未想退休

明年10月退休的他，被問及能否以一句話總結36年護理生涯，他不斷嘆氣並思考了約30秒，「……我真的沒想過完結」。他形容自己己做到問心無愧，多年都秉持着「做得幾多得幾多」及「律己寬人」的信念服務病人及對待同事。「做得幾多得幾多」這話源自他還是護士學生時，向師姐請教如何才能做到最好，師姐稱「若你躺在病牀上，接受到這種護理服務就知道什麼地方做得不夠好」，他銘記於心，期望傳承下去。