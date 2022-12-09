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引智慧醫療 不忘學姐寄語 威院徐仕途膺醫局傑出員工

【明報專訊】「若你躺在病牀上，接受到這種護理服務就知道什麼地方做得不夠好。」初入行憑師姐的這番話，讓威爾斯親王醫院外科部門運作經理徐仕途決心在公院與病人及同事共度36個寒暑。徐仕途近年推動威院引入多項智慧醫療設備，透過科技惠及病人，而他多年來秉持「律己寬人」的信念待人，建立威院大家庭及得到同事信任，令他奪得醫管局2022年度傑出員工獎。

徐仕途推動在新界東醫院聯網病房使用智慧醫療設備，包括維生指數應用程式（e-vital）和電子牀頭顯示板（Smart Panel）。他說，以前病人的「排版」（即病歷）要人手填寫，費時且易錯，智慧醫療設備方便醫護工作，醫生巡房前可得知病人狀况。他亦强調科技固然重要，但提醒同事要保留人情味，「向病人問多幾句」。

於2003年SARS一役獲《時代》雜誌選為「亞洲英雄」之一、當年任職外科病房經理的徐仕途憶述，SARS期間印象最深是有病人掙扎扯下護士的口罩，令護士「中招」，當時主診醫生稱要有心理準備會死亡，幸好該護士康復，現仍在醫院工作。新冠疫情期間，他與同事合力24小時內把外科普通病房轉為接收新冠病人的二線隔離病房。

秉持「做得幾多得幾多」 36載未想退休

明年10月退休的他，被問及能否以一句話總結36年護理生涯，他不斷嘆氣並思考了約30秒，「……我真的沒想過完結」。他形容自己己做到問心無愧，多年都秉持着「做得幾多得幾多」及「律己寬人」的信念服務病人及對待同事。「做得幾多得幾多」這話源自他還是護士學生時，向師姐請教如何才能做到最好，師姐稱「若你躺在病牀上，接受到這種護理服務就知道什麼地方做得不夠好」，他銘記於心，期望傳承下去。

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